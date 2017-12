Vicepresidente suspendido Glas dice que hay un pacto entre la Fiscalía y Odebrecht para acusarlo

(CNN Español) - Jorge Glas, el suspendido vicepresidente de Ecuador, dijo en entrevista con CNN en Español sobre su sentencia que esperó que después de exponer durante cuatro horas y "de haber desbaratado cada una de las acusaciones de la Fiscalía", esperó que el tribunal fallara en su favor.

Scroll for more content...

La Corte Nacional de Justicia declaró culpable Glas en el juicio por asociación ilícita con Odebrecht este 13 de diciembre.

Glas fue sentenciado a seis años de prisión.

El vicepresidente resultó salpicado por unos audios sobre el escándalo de Odebrecht, que supuestamente lo vinculan con la trama de corrupción que se fraguó desde la empresa brasileña.

MIRA: ¿Qué piensan los ecuatorianos tras la sentencia a Jorge Glas?

El vicepresdente suspendido dice que no hay pruebas para aseverar que hubo asociación ilícita.

"De hecho los que se declararon culpables y en general todos menos uno de los procesados en este juicio declararon que no me conocían. ¿Cómo puede haber una asociación ilícita entre personas que no se conocen entre si?", dijo Glas a Ana María Cañizares de CNN en Español.

Jorge Glas durante la entrevista con Ana María Cañizares desde la cárcel.

Glas defiende su inocencia y en varias oportunidades ha advertido “que se investigue todo y que se aplique la justicia como tiene que ser”.

El Tribunal impuso una reparación integral por más de 33 millones de dólares que deberán asumir los sentenciados, dijo Andes.

Lo que pudo determinar la Fiscalía es que Glas sí conocía el curso que tenían los proyectos a cargo de Odebrecht.

Glas dice que su función se limitaba a algo político.

"También se demostró en el proceso que Glas nunca fue parte ni de ningún comité de contratación, de ningún comité de la elaboración de pliegos, de ningún comité de elaboración de bases. Eso quedó evidenciado. Créame, cada testigo que venía por parte de la Fiscalía lo que hacía era desbaratar la acusación en mi contra", dijo en entrevista con CNN en Español.

Sobre las afirmaciones de Jose Conceição Santos Filho, ejecutivo de Odebrecht en Ecuador, que involucran a Glas en la trama de corrupción, el vicepresidente suspendido dice que "hay un pacto con la Fiscalía".

"Ahí son tuerca y tornillo, el fiscal con Odebrecht", dijo Glas.

"El fiscal mantiene en secreto el acuerdo de cooperación firmado entre Odebrecht y la Fiscalía y entre Santos y la Fiscalía. Tiene que hacerse público", afirmó.

CNN se comunicó con la fiscalía y al momento no se va a pronunciar sobre la acusación de Glas. Este jueves después de la audiencia para revisar la suspensión de la sentencia de Glas el Fiscal responderá preguntas y ha ofrecido dar declaraciones.

Igualmente, CNN en Español ha contactado a Odebrecht Ecuador para obtener comentario pero aún no tiene respuesta.

Santos no se ha pronunciado abiertamente sobre el “presunto pacto entre Odebrecht y la Fiscalía” del que habla Glas. Santos se encuentra condenado a 8 años de prisión por corrupción en su país.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de Ecuador resolvió el domingo 17 de diciembre admitir a trámite el pedido de juicio político contra Glas.

La decisión, informó la agencia pública Andes, fue anunciada por el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, quien explicó que el expediente fue remitido a la Corte Constitucional, la cual, a su vez deberá, emitir el informe de admisibilidad.

El abogado de Glas, Eduardo Franco Loor, se pronunció trasla noticia y dijo lo que hizo el CAL es "violar la Constitución" y que "el delito de asociación ilícita no es causal de juicio político".

"En el Ecuador están imperando las necesidades políticas por encima de la verdad, de la razón y de la juridicidad. Lo que ha hecho el CAL es un atentado a la Constitución misma", dijo el abogado en su postura enviada a CNN.

El abogado de Glas dijo que demandará al fiscal Carlos Baca por los documentos que presentó en el juicio contra el vicepresidente suspendido.

"Hasta ahora, las “pruebas” documentales de la Fiscalía NO PRUEBAN la materialidad del delito de Asociación ilícita, menos aún que VP Glas sea partícipe de el. Puros papeles sin sustento! Papeles en idioma extranjero que no han sido traducidos! Se quedó de año el Fiscal!", escribió el abogado Eduardo Franco Loor el 29 de noviembre.

Hasta ahora, las “pruebas” documentales de la Fiscalía NO PRUEBAN la materialidad del delito de Asociación ilícita, menos aún que VP Glas sea partícipe de el. Puros papeles sin sustento! Papeles en idioma extranjero que no han sido traducidos! Se quedó de año el Fiscal!

— Eduardo Franco Loor (@Efrancoloor) November 30, 2017

Sobre esto, Glas dijo en entrevista con CNN en Español que hay un pacto político.

"Yo creo que hay intereses políticos del fiscal y hay pactos políticos por debajo de la mesa", dijo.

Luego de la sentencia de seis años de prisión contra el suspendido vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, la Fiscalía de Ecuador solicitó que se continúen las investigaciones sobre otros delitos contra el funcionario.

El abogado defensor de Glas no habló sobre las nuevas acusaciones pero solicitará la suspensión de la actual sentencia. Además, le confirmó a CNN que defenderá al vicepresidente ante las investigaciones que la Fiscalía dijo adelanta por supuestos nuevos delitos de los que se considera inocente.

"Me han revisado las cuentas, no solamente el servicio de rentas internas, la unidad de análisis financiero, tengo auditorías patrimoniales hasta 2016 de la contraloría, cada depósito no solo en mis cuentas, en las cuentas de mi esposa, de mis hijos menores de edad, ha sido revisado por la contraloría general del Estado, es decir, yo voy a meter toda esa información que ya está inclusive en el proceso que se sigue actualmente, el de cohecho que ya inició, pero yo no puedo esperar justicia", dijo.

El Tribunal también sentenció a prisión el pasado 13 de diciembre al tío de Glas, Ricardo Rivera.

El tío de Glas, Ricardo Rivera, fue detenido en junio pasado por estar supuestamente vinculado con los sobornos de Odebrecht. En su momento Glas sostuvo: “Hay un familiar mío que está siendo sujeto de investigaciones, una vez más, como he actuado toda mi vida, que se investigue todo y que se aplique la justicia como tiene que ser”.

La defensa de Rivera ha señalado “que no existen pruebas contra su defendido en la información que entregó Estados Unidos a Ecuador”.

El abogado de Rivera, Aníbal Quinde, señaló ante los medios de comunicación locales, el pasado 28 de septiembre, que no existen pruebas contra su defendido en la información que entregó Estados Unidos a Ecuador.

Sobre Rivera, que fue sentenciado a 6 años de prisión, Glas dijo que rechazaba que alguien cercano a él se hubiera acercado a Odebrecht y que indudablemente eso estaba contribuyendo en este "esquema de conspiración".

Sin embargo dijo que tampoco probaron en el juicio las transferencias a Rivera.