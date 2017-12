El príncipe Enrique y Meghan Markle revelan las fotos oficiales de su compromiso

(CNN) - El príncipe Enrique y la actriz estadounidense Meghan Markle publicaron este jueves sus fotos oficiales de compromiso, el último hito en el camino a su boda el próximo año.

La pareja, que anunció su compromiso el mes pasado, se casará el 19 de mayo en la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor, al oeste de Londres.

Las fotos, tomadas por Alex Lubomirski, fueron lanzadas un día después de que la pareja se uniera a la Reina y al resto de la familia real para el almuerzo de Navidad en el Palacio de Buckingham.

In this photo released by Kensington Palace on Thursday, Dec. 21, 2017, Britain's Prince Harry and Meghan Markle pose for one of two official engagement photos, at Frogmore House, in Windsor, England. (Alexi Lubomirski via AP)

La pareja asistió a su primer evento real juntos en la ciudad de Nottingham a principios de este mes, y pasarán su primera Navidad como pareja comprometida en la propiedad la reina en Sandringham.

Hablaron por primera vez sobre su relación en una entrevista el mes pasado cuando Harry le dijo a la BBC que su difunta madre, la princesa Diana, habría estado "en las nubes" con la noticia del compromiso de la pareja.

El príncipe Enrique y Markle se encontraron por primera vez para tomar una copa en julio de 2016 en una cita a ciegas, intermediada por un amigo mutuo cuyo nombre no revelarían, pero "definitivamente fue una trampa", dijo Markle en la entrevista.

Una segunda fecha fue seguida por un viaje de campamento a Botswana. "Entonces estábamos realmente solos, lo cual fue crucial para mí", explicó Harry.

"Realmente pudimos tener mucho tiempo para conectarnos", agregó Markle, "y nunca pasamos más de dos semanas sin vernos, a pesar de que obviamente estábamos en una relación a larga distancia. Lo hicimos funcionar".

El príncipe le propuso en una "noche acogedora" a principios de noviembre en Nottingham, dijo Markle.

"Fue muy dulce, natural y muy romántico. Se puso de rodillas", dijo. "De hecho, apenas pude dejar que terminaras de proponer cuando dije: '¿Puedo decir que sí ahora?'", recordó la actriz.

Harry diseñó el anillo de compromiso. Cuenta con un diamante de Botswana acompañado de dos diamantes más pequeños de la colección de joyas de Diana, que el príncipe dijo que quería incluir "para asegurarse de que esté con nosotros en este viaje loco juntos".