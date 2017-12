Estos fueron los videos virales de YouTube de 2017

(CNN) - El video viral número 1 de YouTube en 2017 fue un hombre cantando disfrazado de ostra.

El intérprete enmascarado fue un participante en el concurso de canto llamado "The Mask Singer" de Tailandia. El hombre de la máscara canta "Until We Will Become Dust", que comienza como una balada y finalmente se convierte en un rap.

El video tiene más de 182 millones de visitas en YouTube.

YouTube determinó los videos más virales analizando el tiempo dedicado a verlos, a compartir, comentar, darle me gusta y otras métricas.

Estos fueron los videos más virales

"Shape of you" de Ed Sheeran hizo que la gente bailara todo el verano, aunque la mayoría probablemente no tenín movimientos como los de esta coreografía.

– Siete minutos y 16 segundos de increíbles trucos de mesa de tenis de mesa. Probablemente no quieras jugar contra estos tipos.

– La asombrosa actuación de esta ventrílocua cantante de 12 años en "America's Got Talent". Fue tan buena que recibió el tratamiento Golden Buzzer, enviándola directamente a los shows en vivo.

– Ed Sheeran aparece en la lista dos veces. Esta vez, fue su debut en "Carpool Karaoke", de James Corden, en el que aprendimos que Sheeran podía meter 55 dulces en su boca al mismo tiempo y que no posee un teléfono celular.

– El show de medio tiempo del Super Bowl de Lady Gaga.

– Una mala lectura de labios, pero muy graciosa, de la toma de posesión de Donald Trump.

– Una historia del mundo entero, más o menos. Básicamente son años de clases de ciencias y estudios sociales comprimidos en 20 minutos y traducidos para la era de Internet.

– Este corto animado sobre un niño que teme ser descubierto por su propio corazón

– Y finalmente, ¿quién podría olvidar el momento en que los adorables niños de este profesor interrumpieron en su entrevista con la BBC?