Así se disculpó Apple por hacer más lento tu iPhone: ¿es suficiente?

(CNN) - Apple se disculpó con los clientes por la forma en que lanzó una actualización que puede ralentizar los iPhones anteriores. Está ofreciendo reemplazos de batería más baratos para compensarlo.

Scroll for more content...

En un extenso mensaje publicado en su sitio el jueves, la compañía dio una explicación en profundidad de la controvertida actualización. Para hacer las paces, Apple bajará temporalmente el precio de las baterías de reemplazo a 29 dólares a partir de finales de enero. El precio volverá a los 79 dólares habituales en 2019.

Los clientes están molestos con la compañía por una actualización de software que ralentizó deliberadamente los teléfonos más viejos en algunas situaciones para prolongar la duración de la batería. Algunos pensaron que era una estratagema para hacer que las personas comparar nuevos dispositivos. Varias personas han presentado demandas por esa función y están buscando un estatus de acción de clase.

La función permanecerá en los teléfonos, pero Apple dice que una próxima actualización de iOS "dará a los usuarios más visibilidad sobre el estado de la batería de su iPhone". No dijo si les dará la posibilidad de apagar o encender la función.

"Sabemos que algunos de ustedes sienten que Apple los decepcionó. Pedimos disculpas", dijo el mensaje.

La compañía confirmó la función de ralentización la semana pasada, pero dijo que era parte de una característica de administración de energía para evitar que las baterías antiguas se apaguen repentinamente.

"En primer lugar, nunca hemos hecho, ni haríamos nunca, nada para acortar intencionalmente la vida útil de ningún producto de Apple ni degradar la experiencia del usuario para impulsar las actualizaciones de los clientes", señala la publicación.

Hace un año, algunos usuarios de iPhone informaron que sus dispositivos se estaban apagando inesperadamente, incluso cuando demostraron que les quedaba algo de batería. No era algo causado por baterías defectuosas, según Apple, sino por problemas normales con el envejecimiento de las baterías de iones de litio.

Para abordar el problema, Apple incluyó una actualización en iOS que ralentizaría un teléfono durante los eventos de procesamiento pico para evitar que la batería se apague. Afectó al iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus y iPhone SE. Apple lanzó luego la misma actualización para dispositivos iPhone 7 y iPhone 7 Plus. No les dijo a los clientes cómo funcionaba la actualización en ese momento.

Apple dice que los usuarios comenzaron a reportar un rendimiento más lento en el otoño, cuando se lanzó iOS 11. La compañía dijo que primero asumió que fue causada por un retraso "normal, temporal" causado por una nueva actualización del sistema operativo y pequeños errores en el iOS.

"Ahora creemos que otro contribuyente a estas experiencias de usuario es el envejecimiento químico continuo de las baterías en dispositivos iPhone 6 y iPhone 6s antiguos", dijo la compañía.

Apple llama a sus baterías de iones de litio "componentes consumibles" en el correo, lo que significa que están destinados a ser reemplazados. Pero debido al diseño del iPhone, el proceso no es tan simple como poner fácilmente una batería nueva.

Para desconectar una batería de un iPhone, el usuario debe dirigirse a un vendedor de Apple o enviar su teléfono a Apple. También puede usar un servicio de terceros o solicitar un kit para hacerlo él mismo, aunque esas opciones anularán la garantía existente.

La compra de una nueva batería eliminará cualquier ralentización relacionada con la actualización, dijo Apple.