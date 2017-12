Reportan incidente con disparos en suburbio de Denver

(CNN) - Residentes de un suburbio de Denver, Colorado, en Estados Unidos, recibieron la orden de buscar refugio la mañana de este domingo luego de que se registraran disparos y se reportaran "múltiples bajas de oficiales" en el área, de acuerdo con la oficina del sheriff del condado de Douglas.

No había información inmediata sobre el estado de los oficiales, tuiteó la oficina del sheriff, diciendo que "la escena permanece activa".

El incidente ocurrió en Highlands Ranch, a unos 30 kilómetros al sur de Denver.

"A todos los ciudadanos en el área afectada se les ordena buscar refugio, evitar ventanas y permanecer alejados de muros exteriores", tuiteó la oficina.

A Code Red was sent out regarding this incident. Any citizens in the affected area are instructed to shelter in place, avoid windows and stay away from exterior walls. pic.twitter.com/RgutCEqgJA

— DC Sheriff (@dcsheriff) December 31, 2017

Noticia en desarrollo