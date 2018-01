OjoCríticoTop10: las mejores películas de 2017

(CNNEspañol) - Este año no hubo necesidad de declarar desierta la primera posición del Ojo Crítico Top Ten. Al contrario, determinar mi película favorita del año fue un constante ir y venir entre la uno y la dos. Al final, la que prevaleció fue la que más me llegó al alma, que es la mejor medida para armar esta clasificación anual.

10. Beatriz at Dinner

La de 2017 fue tan buena cosecha cinematográfica que por primera vez repetí —y quiero seguir repitiendo— varias de las películas de este listado que comienza con la #10, una historia incómoda pero necesaria en este turbulento año que está por terminar. ¡Comenzamos entonces con Beatriz At Dinner!

9. Una mujer fantástica

En la #9, al igual que en la anterior, una mujer nos vuelve a dar lecciones de dignidad, coraje y, en especial, de humanidad. Una mujer fantástica pone al descubierto el estado primitivo al que lamentablemente aún nos aferramos como sociedad.

8. Loveless

Hay una imagen de la #8 que resume el estado de desolación que desencadena la asfixiante trama de Loveless. Ya me contarán si así también lo sienten. El director ruso Andrey Zvyagintzev vuelve a poner el dedo sobre la llaga de una sociedad deshumanizada... otro espejo donde vale la pena vernos.

7. Darkest Hour

A mí la historia de Dunkirk que me inquietó y cautivó fue la contada por Joe Wright en Darkest Hour... y eso que la suya fue desde la perspectiva del debate político y no del derroche tecnológico.

6. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Frances McDormand... ¿qué otra razón necesitamos?

5. I, Tonya

Este año fue uno de grandes revelaciones, como ver a Margot Robbie convertida en una actriz digna de un premio como el Oscar (esperemos que por lo pronto sea nominada) y también descubrir que un personaje como el que interpretó en I, Tonya, el de la ex ampeona de patinaje Tonya Harding, no era la villana del cuento que por tanto tiempo nos contaron.

4. The Square

Sigamos hurgando en los males de la sociedad que hay muchos, podría haber dicho el director sueco Ruben Östlund al crear esta fábula de decadencia llamada The Square.

3. The Killing of a Sacred Deer

Les contaba que fue un año de repetir varias de las películas hoy mencionadas en el Top 10 y The Killing of a Sacred Deer es una que merece más de una lectura. Sin copiarlo o querer parecérsele, es también una de esas pocas veces en la que el trabajo de un director merece estar mencionado en un mismo párrafo junto al gran Kubrick. ¡Bravo Yorgos Lanthimos ----!

2. Phantom Thread

Tríada de genialidad entre su director Paul Thomas Anderson, su protagonista Daniel Day Lewis y el personaje que este último encarna: Reynolds Woodcok. Si las miradas matasen...

1. Call Me By Your Name

Yo fui Elio y seguro muchas y muchos de ustedes se identificarán con el inesperado despertar de su protagonista ante el amor, la amistad, la atracción y todo lo que involucre un corazón vulnerable. El discurso más elocuente sobre ello lo encontrarán casi al final de esta película. Una película donde hasta una vieja casa de campo es protagonista. Todo aquí es natural, silvestre y trascendental. Todo.

