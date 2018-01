Así fue la superluna que iluminó el primer día del año

(CNN) - La primera superluna de 2018 iluminó los cielos de todo el mundo.

La NASA lo llamó la "más grande y brillante" de todo el año y no decepcionaron.

El fenómeno de la superluna ocurre cuando la luna se llena el mismo día que alcanza su perigeo, el punto en la órbita elíptica de la luna cuando está más cerca de la Tierra.

Los observadores de estrellas están compartiendo sus imágenes de esta luna llena en las redes sociales, compitiendo con las imágenes de los fuegos artificiales del nuevo año.

Así se vio la superluna en Paraguay.(NORBERTO DUARTE/AFP/Getty Images)

"La luna se veía magnífica", dijo David Blanchflower, quien tomó una foto en el Reino Unido. "Domina el cielo nocturno con su brillo increíble. Impresionante".

Si te perdiste la primera luna llena de enero, apodada una 'luna de lobo', no te preocupes, hay otra este mes, el día 31.

Imagen tomada en el Reino Unido.