¿Convencen las disculpas de Logan Paul tras publicar el video de un aparente suicidio en Japón?

(CNN Español) - Después de que la megaestrella de YouTube Logan Paul pidiera disculpas a sus seguidores por haber compartido imágenes de lo que pareciera ser una persona que se suicidó en un popular bosque de Japón, dicha plataforma también emitió un comunicado donde —entre otras cosas— dice: “Nuestros corazones están con la familia de la persona enseñada en el video. YouTube prohíbe contenido violento o sangriento que se publique de forma chocante, sensacionalista o irrespetuosa”.

Varias celebridades respondieron con enojo al video que, aunque fue retirado de la plataforma de YouTube, habría alcanzado millones de visualizaciones.

Una de las críticas más fuertes y directas provino del actor Aaron Paul, quien se hiciera famoso por la serie “Breaking Bad”.

“¿Cómo te atreves?”, le escribió el actor a Logan Paul desde su cuenta de Twitter.

“Me produces repugnancia. No puedo creer que tantos jóvenes te admiren. Es tan triste. Ojalá este último video les haya hecho despertar. Eres pura basura. Así de simple. El suicidio no es un chiste. Púdrete en el infierno”, concluyó Aaron Paul.

Hollywood incluso ya había explorado de otra forma el tema de los suicidios que ocurren en este bosque de Japón con la película The Sea of Trees (El Bosque de los Sueños).

La cinta, dirigida por Gus Van Sant y estrenada comercialmente en 2016, cuenta la historia de un estadounidense, interpretado por Matthew McConaughey, quien viaja a dicho lugar para quitarse la vida pero quien luego encuentra allí a un hombre japonés, caracterizado por Ken Watanabe, con quien emprenderá una reflexión sobre su existencia.

En Twitter, les preguntaba a ustedes su opinión sobre este tema que ha sido tendencia en el mundo virtual y desde Perú, @KikeMedinaSoul escribió: “Esto no hace más que acrecentar las ganas de controlar Internet por parte de estamentos gubernamentales! Qué esperan YouTube Facebook Twitter Google etc. El autocontrol y autoregulacion es lo mejor,antes que alguien llegue con leyes abusivas!”.

Hasta el momento la cuenta de Logan Paul sigue activa en YouTube.