La psicología de la 'pornografía de la organización': ¿por qué sientes placer con estas imágenes?

(CNN) – La cuenta de Instagram de Emily Blincoe es un lugar de calma virtual para los obsesivos de la organización. Mírala en detalle y encontrarás imágenes placenteras, una detrás de otra, de comida, plantas y artículos para el hogar. Todas dispuestas de una manera ordenada y en cuadrícula que sugiere el ojo de un artista o un desorden psicológico latente.

La fotógrafa, quien residente en Nashiville, es una maestra de lo que se ha conocido como “porno de la organización”. Es decir, imágenes estilizadas de objetos cotidianos que están apilados, dispuestos y extendidos de una forma meticulosa y visualmente placentera.

Estas fotografías se han viralizado en plataformas web como Reddit, Pinterest y Tumblr, así como en redes sociales como Instagram.

Desde que Blincoe empezó su serie excesivamente organizada Arrengements (Disposiciones) en 2011, ha construido su nombre –así como su cuenta de Instagram que acumula 416.000 seguidores– a partir de esta estética. Y, aunque empezó como un proyecto personal, desde entonces ha creado imágenes similares para las empresas Gap, Target y eBay.

“Puedes tomarle una foto a un ramo de flores o puedes pasar cinco horas recortando las partes superiores y ordenándolas por gradiente”, explicó Blincoe. “Es sólo una manera diferente de ver algo sobre lo que otras personas no están dispuestas a dedicar el tiempo”, insistió.

Pero, ¿por qué estas imágenes son tan populares entre los ordenados y los desordenados? Los psicólogos podrían tener la respuesta.

Equilibrio entre el orden y el caos

Para Johan Wagemans, psicólogo experimental que se especializa en percepción visual en la Universidad de Leuven en Bélgica, estas imágenes son radicalmente diferentes de los estímulos que el cerebro recibe normalmente.

V is for Variety. Part 3/3 of my collaboration with @StellaArtois for #HostBeautifully #Аrrangements

A post shared by emily blincoe (@emilyblincoe) on Jun 28, 2015 at 9:40am PDT

A pesar de que los componentes representados resultan familiares, el nuevo contexto requiere que el espectador observe más allá del significado literal en la fotografía, como ocurre con el arte abstracto.

“Es la fascinación de que la imagen sea algo diferente a simplemente el medio por el que se envía el mensaje del significado”, explicó. “Cada vez que vemos cosas en nuestro entorno o cuando miramos fotografías, el cerebro está organizando esos estímulos o tratando de encontrarles sentido. Por lo genera, la percepción está en busca del significado, pero cuando empiezas a jugar con imágenes como estas, es claro que no se trata del significado. Es sobre la relación especial entre las cosas y cómo forman un grupo o una composición”, añadió.

Una composición típica que se produce de forma natural –por ejemplo, las hojas de un árbol– no requiere una segunda mirada porque es tanto convencional como caótica. Esa es la misma razón por la que un montón de hojas tampoco resulta interesante.

“De repente, hay una estructura o una composición en un nivel superior, que organiza los objetos de una manera específica”, agregó Wagemans. “La mezcla entre cosas que son muy familiares y aburridas por sí mismas pero que de repente son objeto de una nueva organización, crea algo que no estaba allí al principio”, continuó el psicólogo.

Justamente, eso fue lo que atrajo en un principio a Austin Radcliffe, un diseñador que vive en Cincinnati, a este estilo particular de imágenes. Como curador del famoso blog Things Organized Neatly (Cosas organizadas cuidadosamente), que también es una fuente de referencia para estas fotografías hiperorganizadas, ha visto miles de ellas.

“Lo que me gusta es el interés visual y las formas en que se relacionan los objetos entre ellos cuando los pones juntos. Pueden contar una historia o plantear comparaciones o, como mínimo, hacer que las cosas se vean agradables una al lado de la otra”, indicó.

Calma y claridad

“He oído que muchas personas van a mi página web para calmarse, o tomar un descanso o relajarse o procrastinar”, reveló.

“Creo que hay calma y una especie de claridad al ver que todo ha sido cuidadosamente dispuesto y que el desorden se ha eliminado. Es simplemente una manera tranquila, serena de organizar los objetos”, insistió.

A Kathleen Vohs, profesora de marketing en la Carlson School of Management de la Universidad de Minnesota, no le sorprende esta reacción.

breakfast #Аrrangements.

A post shared by emily blincoe (@emilyblincoe) on Oct 25, 2014 at 8:30am PDT

“El desorden es muy estresante para la psicología de la gente y hay una serie de estudios que han investigado sobre lo que el desorden produce en la mente de las personas. Y de eso podemos tomar el punto de vista de que las cosas que están cuidadosamente organizadas van a tener el efecto contrario”, señaló Vohs.

Su propia investigación, publicada en la revista Psychological Science, respalda esa afirmación. Después de poner los participantes a trabajar tanto en un ambiente ordenado como en uno desordenado, los investigadores observaron que los ambientes ordenados motivaba a los participantes “a seguir las normas y cumplir las reglas”.

“Las personas encuentran que seguir las reglas es reconfortante porque saben exactamente qué hacer, y no se deben tomar muchas decisiones”, explicó Vohs.

“Si las personas están quizás estresadas o algo exhaustas de su vida cotidiana, oberservar un entorno hiper-ordenado, un entorno hiperorganizado, puede producir esa sensación de calma o de liberación porque sugiere que todo lo que tienes que hacer es seguir las reglas, y todo estará bien”, completó.

La fotógrafa Blincoe está de acuerdo. Incluso sugirió que las imágenes son tan relajantes de crear como de consumir.

“No soy tan exigente en mi vida personal. Mi casa no está ordenada por color, no todo está en orden siempre. Pero creo que presentar estos artículos de una manera visualmente atractiva es un buen tipo de retiro para mí para”, reconoció.