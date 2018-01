El frío brutal atormenta a Estados Unidos, pero lo peor está por venir

(CNN) - Una tormenta invernal se abalanzará este miércoles sobre las costas de Georgia y Carolina del Sur, prometiendo escena incoherentes de palmeras y robles cubiertos de hielo y martes.

Los residentes que tiemblan de frío recibieron en la noche de este martes advertencias y actualizaciones sobre cierres de las escuelas y del gobierno. Un tuit de las autoridades de transporte en Carolina del Sur resumió lo extraño que estaba el clima para la región.

“Se pronostica que la nieve y la lluvia helada se desplazarán por toda la costa de Carolina del Sur este miércoles. El Departamento de Transporte de Carolina del Sur insta a todo aquél que deba manejar que tome precauciones extrema. También tenga mucho cuidado con los quitanieves y los camiones que esparcen arena y sal.

El gran frío del este transformó una fuente de Pensacola, Florida, en una escultura de huelo y contribuyó a un accidente múltiple cerca de Buffalo, Nueva York, que según las autoridades mató a una persona. Además, las temperaturas en gran parte del país serán aún más inclementes a finales de esta semana.

“El frío llegó para quedarse y lo peor está por venir”, dijo el meteorólogo de CNN Taylor Ward.

Sabes que la situación está mal cuando incluso ni Dallas puede superar las bajas temperaturas. De hecho, en los 50 estados, incluido Hawai, hubo al menos un lugar que registró una temperatura inferior a los cero grados Celsius este martes.

Durante el día de Año Nuevo, las temperaturas en el 90% de Estados Unidos ni siquiera llegaron a los cero grados, aseguró el meteorólogo de CNN Ivan Cabrera.

Las advertencias de congelamiento permanecen vigentes hasta el miércoles en estados típicamente templados, desde Texas hasta el norte de Florida, detalló el Servicio Meteorológico Nacional.

Nota: temperaturas en Farenheit.

Y para el resto de la semana, temperaturas muy por debajo de lo normal y peligrosos escalofríos afectarán gran parte del centro y el este de Estados Unidos.

Los parques acuáticos están cerrados en Florida

Varios parques acuáticos en Orlando están cerrados debido a las temperaturas extremas, informó la afiliada de CNN Spectrum News 13.

Una embarcación corta el hielo en el río Ohio, cuando pasa bajo el puente West End, a lo largo del distrito de North Shore en Pittsburgh. (Créditos: Haley Nelson/Pittsburgh Post-Gazette vía AP)

En el Panhandle de Florida, la temperatura alta de Panama City fue 6,6 grados Celsius, aproximadamente la misma que en Anchorage, Alaska.

Las frías temperaturas podrían poner en peligro los cultivos de cítricos, pimientos y fresas, señaló el vocero del Departamento de Agricultura de la Florida, Aaron Keller.

"Cuanto más vas al sur, menos frío soporta el cultivo", explicó Keller. "Si las predicciones de clima frío van por debajo de Orlando, podría ser un problema".

La nieve podría caer al sureste

En Charleston, Carolina del Sur, "podría estar nevando en la playa durante los próximos días", anunció Cabrera este martes.

El sureste se mantendrá entre -9 y -12 grados Celsius por debajo de las temperaturas promedio durante el fin de semana, afirmó Ward.

Nota: temperaturas en Farenheit.

Delta Airlines está exenciones de viaje para aquellos que vuelan desde y hacia 14 ciudades en el sureste, informó la aerolínea.

Texas puede tener condiciones mortales

La policía de El Paso informó que se encontró a un hombre muerto este lunes, después de una "posible exposición a elementos". La baja temperatura en esa ciudad este lunes fue de -2 grados Celsius.

Las escuelas cierran en varios estados

Las Escuelas Públicas de Indianápolis y de Cincinnati cancelaron las clases este martes, con el fin de evitar que los niños esperaran el autobús escolar en condiciones de bajo cero.

Sin embargo, hacia el final de la semana, las temperaturas volverán a cero en la región de los Grandes Lagos, indicó la meteoróloga de CNN Monica Garrett.

En Virginia Occidental, el distrito escolar del condado de Wirt tuvo que cerrar debido a una fuerte nevada, sostuvo la superintendente Mary Jane Pope Albin.

Nueva York y Boston bajarán a cerca de -17 grados

Prepárate, Nueva York. Tus temperaturas seguirán cayendo durante este semana. Este viernes y sábado, las temperaturas más "altas" serán de -10 y -12 grados Celsius, mientras que las temperaturas bajas en ambos días alcanzarán los -16 grados Celsius.

Se espera que Boston se congele por debajo de -17 grados Celsius este sábado, dijo Ward.

Bajo estas condiciones, es fácil sucumbir a la hipotermia. Y solo unos minutos afuera con la piel descubierta pueden provocar congelación, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional.

Si sospechas que estás sufriendo de congelación, ve a casa inmediatamente, pero no cometas algunos errores comunes.

"No uses agua caliente o calor radiante como una chimenea, ya que las áreas afectadas pueden quemarse fácilmente", explicó el Servicio Meteorológico. "Busca atención médica por congelación severa", insistió.

Chuck Johnston, Darran Simon, Devon Sayers y Nick Valencia contribuyeron a este informe.