Las reacciones al fin del TPS para salvadoreños

(CNN Español) - El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció este lunes que suspende el Estatus de Protección Temporal para los Salvadoreños, lo que afecta a más de 200.000 inmigrantes.

Más de 100 miembros del Congreso y más de dos docenas de senadores, republicanos y demócratas, han instado a la Casa Blanca a extender el TPS para los haitianos, salvadoreños y hondureños. Más de 550 líderes religiosos y más de 120 organizaciones religiosas han puesto de relieve el imperativo moral que está en juego de “amar a tu prójimo, dar la bienvenida al extranjero, y cuidar a los más vulnerables entre nosotros”.

La esperada decisión fue recibida con rechazo por el senador estadounidense Mario Diaz-Balart.

Foto de archivo: manifestantes haitianos a favor del TPS marchan en Florida.

"Estoy fuertemente en desacuerdo con la decisión de ponerle fin al TPS para los salvadoreños que viven en EE.UU.. Apoyo el acta ESPERER, un proyecto de ley de los dos partidos políticos que permitiría a aquellos elegibles bajo el TPS antes del primero de enero de 2011, ajustar su estatus legal a residente", tuiteó el legislador

Estoy en fuerte desacuerdo con la decisión de eliminar el Estatus de Protección Temporal "TPS" para los ciudadanos salvadoreños que viven en Estados Unidos. #TPS

— Mario Diaz-Balart (@MarioDB) January 8, 2018

La semana pasada, el mandatario de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, sostuvo una prolongada conversación telefónica con la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, a quién le reiteró la petición de prórroga del TPS.

La Casa Presidencial de El Salvador anunció que habrá un anuncio oficial este lunes para dar más información sobre la decisión de EE.UU. sobre el TPS:

Convocatoria:Canciller Martínez y embajadora Manes brindarán información del anuncio sobre TPShttps://t.co/aKQiy8pQpK pic.twitter.com/clfz0h8mlC

— Casa Presidencial (@presidencia_sv) January 8, 2018

El senador de Delaware Tom Carper dijo que esta decisión obligará a los salvadoreños a "vivir en las sombras".

The El Salvadorans living in the U.S. under Temporary Protected Status are contributing members of our communities. This decision will force them to live in the shadows. https://t.co/Ou0MehIRCK

— Senator Tom Carper (@SenatorCarper) January 8, 2018

El senador Bob Menendez pidió una solución permanente

La Admin Trump esta ciegamente ansiosa X despoblar a nuestra nación d inmigrantes a toda costa. Es imperativo q el Congreso entienda su papel para defender nuestra posición moral y encontrar una solución permanente para otra comunidad más q se queda indocumentada #ElSalvador #TPS

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) January 8, 2018

En redes sociales los usuarios se preocuparon por el futuro de las personas afectadas:

En vez de huacales, libras de frijoles, fiestas, cds, etc., espero que los políticos empiecen a plantear soluciones a la cancelación del TPS. 190,000 personas que hay que reinsertar en sociedad si no se da una alternativa por el Congreso.

— Erika Saldaña (@erikasaldana) January 8, 2018

Hey, partidos políticos, que sus candidatos en lugar de regalar cántaros, granos básicos, pintar paredes o andar en caravanas, nos digan sus propuestas ante la no renovación del #TPS

— Eduardo Escobar (@esec76) January 8, 2018

Políticos: NO es momento de seguir tirándose la bola del porqué no se renovó el TPS. Es momento de que todas las autoridades busquen alternativas para ayudar a nuestros hermanos salvadoreños y a sus familias.

— Erika Nottebohm (@erikanott) January 8, 2018

Hay quienes tuvieron una visión más moderada:

TPS:1) era temporal; tarde o temprano teeminaría2) no es culpa exclusiva del FMLN, pero no ayudaron sus declaraciones3) su continuidad dependía de Trump ¿qué esperaban?4) siempre se ha visto la remesa como solución y no como reflejo de un GRAVE problema: la migración masiva

— Pito. (@pitolivares) January 8, 2018

La cancelación del TPS es sólo una política migratoria del señor Donald Trump,pero la conducta bipolar del Gobierno actual abonó para ello.Ahora sólo queda hacer lobby para la residencia permanente.espero que el Fmln modere su discurso en pro de los tepesiados.

— Otto Rosales (@OttoRosales1) January 8, 2018