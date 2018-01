Bella Thorne revela que fue víctima de abuso sexual y así reaccionaron sus fanáticos

(CNN) – Algunos seguidores están manifestando su apoyo a la actriz Bella Thorne, después de que revelara en redes sociales que fue víctima de abuso sexual cuando era una niña.

“Fui abusada sexual y físicamente mientras crecía, desde que tengo memoria hasta los 14 años… cuando finalmente tuve la valentía de cerrar con llave mi puerta durante la noche y sentarme al lado”, escribió Thorne en una publicación de su cuenta de Instagram. “Toda la maldita noche”, agregó.

I was sexually abused and physically growing up from the day I can remember till I was 14..when I finally had the courage to lock my door at night and sit by it. All damn night. Waiting for someone to take advantage of my life again. Over and over I waited for it to stop and finally it did. But some of us aren't as lucky to get out alive. Please today stand up for every soul Mistreated. #timesup

La estrella de “Famous in Love”, quien hoy tiene 20 años, compartió su historia este domingo, mientras las celebridades en la edición número 75 de los Premios Globo de Oro promocionaban el movimiento #TimesUp, que trabaja por ponerle fin al acoso y la violencia sexual.

Sobre el abuso, Thorne dijo que estuvo “a la espera de alguien que volviera aprovecharse de mi vida”.

“Una y otra vez esperé a que terminara y finalmente lo hizo”, escribió. "Pero algunos de nosotras no somos tan afortunadas de salir vivas. Por favor, hoy defiendan a cada alma maltratada”, insistió.

Además, en su cuenta de Twitter Thorne también señaló: “Nunca supe lo que estaba bien o mal mientras crecía... No sabía que la persona que entraba sigilosamente a mi habitación por la noche era una mala persona”.

I never knew what was right or wrong growing up..I didn't know the person sneaking into my bed room at night was a bad person. #timesup pic.twitter.com/PD6PY7LgcX

La exestrella de Disney no nombró a la persona que dice abusó de ella.

De inmediato, sus fanáticos reaccionaron con muestras de apoyo. Algunos de ellos incluso compartieron sus propias historias de abuso sexual.

Wow i feel so sorry for u and I’m so proud of how strong you are. Keep smiling, I always love you❤️

“Wow, lo siento tanto por ti y estoy tan orgullosa de lo fuerte que eres. Continúa sonriendo, siempre te amo”.

I just wanna hug you so hard right now

“Solamente quiero abrazarte muy fuerte en este momento”.

Este lunes, la actriz publicó un video conmovedor en la función de Stories de Instagram, para agradecer el apoyo.

“Estoy en Twitter leyendo sobre todas las personas que han compartido sus historias de abuso sexual conmigo y solo quiero decir que estoy muy orgullosa de todos ustedes”, dijo. “Manténganse fuertes, paz, los amo".

Esta no es la primera vez que la estrella habla de abuso sexual.

En diciembre pasado, Thorne tuiteó: "Sí, lo fui", en respuesta al mensaje de otro usuario de Twitter quien dijo creer que la actriz había sido abusada.