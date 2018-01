La razón por la que Neymar quedó por fuera del equipo ideal de la UEFA

(CNN Español) - Al hablar de los mejores jugadores de 2017 en Europa es claro que hay predominancia de los futbolistas del Real Madrid (que consiguió quintete de títulos), que tienen que aparecer Messi y Buffon —referentes e ídolos— y que no hay duda de la calidad de Dani Alves en la Juventus y luego en el PSG. Pero, ¿y Neymar?

La UEFA nombró este jueves su equipo ideal del año pasado y quedó por fuera al brasileño, el fichaje más caro de la historia del fútbol y que tras su llegada a París ha demostrado que vale el dinero: 17 goles y 12 asistencias en 20 partidos oficiales. Pero para los usuarios del sitio web del organismo del fútbol europeo eso no fue suficiente.

El equipo ideal quedó así: Gianluigi Buffon (Juventus) en el arco; Dani Alves (PSG), Sergio Ramos (Real Madrid), Giorgio Chiellini (Juventus), Marcelo (Real Madrid) en la defensa; Kevin de Bruyne (Manchester City), Toni Kroos (Real Madrid) y Luka Modric (Real Madrid) y Eden Hazard (Chelsea) en el mediocampo; y Lionel Messi (Barcelona) y Cristiano Ronaldo (Real Madrid) como delanteros.

Cinco del Madrid, dos de Juventus, dos del Barcelona, y uno del París Saint Germain, del Manchester City y de Chelsea.

La gente votó en UEFA.com y, quizá para sorpresa de algunos, el jugador más votado —de lejos— fue Sergio Ramos, con 588.315 votos, seguido por Marcelo, con 558.495 votos, y Messi, con 477.046 votos. Cristiano Ronaldo fue el cuarto. Votaron 8,8 millones de usuarios.

¿La razón de la ausencia de Neymar? La formación en campo de los 11 elegidos: un 4-4-2. Solo dos delanteros. La competencia para Neymar estaba complicada, pues cristiano Ronaldo lo ganó casi todo con Real Madrid, obtuvo la Eurocopa con Portugal y recibió el Balón de Oro. Messi, por otro lado, bueno, es Messi: pichichi de España, líder de la sufrida clasificación de Argentina al Mundial y sigue siendo el mago, el extraterrestre, del fútbol.