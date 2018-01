¿Utilizó Donald Trump la expresión 'países de mierda'? Estas son las versiones contradictorias de la reunión en la Casa Blanca

(CNN) - En una reunión sobre la reforma inmigratoria el jueves pasado en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump se habría referido a varias naciones africanas como "países de mierda".

Esto es lo que dijeron algunos de los que asistieron a la reunión, tras desatarse la controversia.

Trump lo dijo

Sen. Lindsey Graham

El republicano de Carolina del Sur emitió un comunicado:

"Tras los comentarios del presidente, le dije lo que pensaba directamente a él ayer (jueves). El presidente y todos los que asistieron a la reunión saben lo que dije y cómo me siento.

"Siempre he creído que Estados Unidos es una idea, que no se define por su gente sino por sus ideales".

El senador republicano de Carolina del Sur, Tim Scott, declaró que Graham le confirmó que el presidente hizo el comentario, y declaró al The Post and Courier de Charleston, que Graham le dijo que los comentarios que se publicaron en los medios eran "precisos".

El senador Dick Durbin

El demócrata de Illinois habló con los periodistas en cámara:

"(El presidente) dijo cosas llenas de odio, viles y racistas ... No creo que en la historia de la Casa Blanca, en ese Despacho Oval, ningún haya pronunciado palabras como las que le escuché ayer personalmente a nuestro presidente ".

Trump no lo dijo

Presidente Trump

Horas después de que se conociera la noticia el jueves, el portavoz de la Casa Blanca, Raj Shah, no negó el comentario de "mierda". El viernes por la mañana, sin embargo, el presidente dijo que no usó la palabra, pero que utilizó palabras duras.

"El lenguaje que utilicé en la reunión sobre DACA fue duro, pero no usé esas palabras", tuiteó.

"Nunca he dicho nada despectivo de los haitianos aparte de que Haití, obviamente, es un país muy pobre y problemático. Nunca dije 'sáquenlos'. Inventado por los demócratas. Tengo una relación maravillosa con los haitianos. Probablemente debería grabar futuras reuniones.¡Desafortunadamente, no se puede confiar!"

Senadores Tom Cotton y David Perdue

Cotton, un republicano de Arkansas, y David Perdue, republicano de Georgia, emitieron una declaración conjunta el viernes:

"No recordamos que el presidente haya hecho estos comentarios específicamente; lo que sí criticó fue el desequilibrio en nuestro sistema de inmigración actual, que no protege a los trabajadores estadounidenses ni nuestro interés nacional".

Pero el domingo, en entrevistas distintas, ambos legisladores negaron rotundamente que Trump usara las palabras que se le atribuyen.

"No la escuché, y no estaba sentado más lejos de Donald Trump que Dick Durbin", declaró Cotton en "Face the Nation", de la cadena CBS.

En una entrevista con George Stephanopolous en "This Week", de ABC, Perdue manifestó que "es una burda tergiversación. No es la primera vez que el senador Durbin hace esto, y no ayuda a resolver el problema que tenemos entre manos".

No se acuerda

Secretaria de Seguridad Interior Kirstjen Nielsen

Nielsen dijo a "Fox News Sunday" que no recordaba que Trump hubiera dicho "esa frase exacta".

"No recuerdo que dijera esa frase exacta. Creo que ha sido claro, y sin duda diría que el presidente utilizará un lenguaje duro cuando se refiera a este tema. Es muy apasionado al respecto".

"Fue una conversación apasionada", comentó Nielsen al insistirle. "No recuerdo esa frase específica. Eso es todo lo que puedo decir".

Ni confirma ni niega

Legislador Mario Diaz-Balart

El republicano de Florida emitió un comunicado.

"Durante meses participé en numerosas reuniones bipartidistas para negociar el DACA, incluida la reunión del jueves en la Casa Blanca. Hay casi 800.000 jóvenes beneficiarios de DACA que podrían ser deportados de forma inminente en marzo si no llegamos a un acuerdo. No me desviarán de hacer todo lo posible para seguir negociando y frenar las deportaciones. Nada hará que me descentre de frenar la deportación de estas personas inocentes cuyo futuro está en juego".

No se han pronunciado públicamente

A pesar de estar en la reunión, el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano de California, y el legislador Robert Goodlatte, republicano de Virginia, no han hecho comentarios públicos.