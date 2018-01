Simone Biles dice 'yo también': revela que fue abusada por el exmédico del equipo de gimnasia de EE.UU.

(CNN) - En la víspera de la condena del exdoctor del equipo de gimnasia de los Estados Unidos, Larry Nassar, por abusar sexualmente de las chicas bajo su cuidado, la gimnasta estadounidense Simone Biles también se ha pronunciado para decir yo también.

"Yo también soy una de las muchas sobrevivientes que fueron abusadas ​​sexualmente por Larry Nassar", dijo el lunes por la tarde en una publicación en Twitter con el hashtag #MeToo.

"Hay muchas razones por las que he sido reacio a compartir mi historia, pero ahora sé que no es mi culpa".

Nassar fue el médico del equipo de gimnasia de Estados Unidos durante cuatro Juegos Olímpicos, tratando a las jóvenes aspirantes y ganadoras de medallas de oro. Su caso ilustra el impulso del movimiento #MeToo para denunciar el comportamiento predatorio en serie y las fuerzas que lo habilitan.

Esta experiencia "no me define"

Más de 140 mujeres atletas dijeron que fueron abusadas por el otrora respetado médico, incluyendo Aly Raisman, Gabby Douglas y McKayla Maroney, miembros del equipo de gimnasia olímpico estadounidense "Fierce Five" que ganó el oro en 2012. Muchas dijeron que fueron presionadas para permanecer en silencio por instituciones poderosas, incluyendo USA Gymnastics, el cuerpo gobernante de ese deporte en Estados Unidos.

En respuesta a la declaración de Biles, la organización prometió un apoyo "inquebrantable" para Biles y otras que han denunciado "valientemente".

"USA Gymnastics está desconsolada, triste y enojada porque Simone Biles o cualquiera de nuestras atletas se han visto perjudicadas por los horrendos actos de Larry Nassar", dijo el grupo. "Somos defensores de nuestros atletas. USA Gymnastics continuará escuchando a nuestros atletas y a nuestros miembros en los esfuerzos por crear una cultura de empoderamiento con un enfoque implacable en la seguridad de los atletas todos los días".

Biles, ahora de 20 años, se unió al equipo de gimnasia olímpica de EE.UU. en 2016, ganando en la categoría individual all-Around. Aunque su declaración no incluyó acusaciones específicas contra Nassar, ella describió el abuso experimentado bajo la apariencia de "tratamiento especial", un reclamo recurrente de las víctimas de Nassar.

"Este comportamiento es completamente inaceptable, repugnante y abusivo, especialmente viniendo de alguien en quien me DIJERON que confiara", dijo el lunes.

Biles también criticó a USA Gymnastics por su presunto papel en permitir que Nassar se aprovechara de las jóvenes durante décadas.

"Durante demasiado tiempo me he preguntado a mí misma: '¿Fui demasiado ingenua? ¿Fue por mi culpa?' Ahora sé la respuesta a esas preguntas. No. No, no fue mi culpa. No, no llevaré la culpabilidad de Larry Nassar, USAG y otros".

"Después de escuchar las valientes historias de mis amigas y otras sobrevivientes, sé que esta experiencia horrible no me define".

Feelings... -- #MeToo pic.twitter.com/ICiu0FCa0n

— Simone Biles (@Simone_Biles) January 15, 2018