Deportan a México a un hombre de Detroit que pasó 30 años en EE.UU.

(CNN) - Jorge García, un paisajista de 39 años y padre de dos hijos que ha vivido en Estados Unidos durante 30 años, dijo adiós dolorosamente a su familia en el Aeropuerto Metro de Detroit la madrugada de este lunes.

García fue deportado, después de haber vivido en los Estados Unidos desde que era un niño, cuando su familia llegó como inmigrantes indocumentados de México.

García había estado enfrentando una orden de deportación desde 2009, pero había recibido extensiones bajo el gobierno de Obama. Debido a la ofensiva del gobierno Trump contra los inmigrantes indocumentados, a García se le ordenó regresar a México en noviembre.

La familia García dijo que pidieron a Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que extiendiera su tiempo con la esperanza de que una nueva ley de Acción Diferida para Llegados en Infancia (DACA) -una sin límite de edad- se ponga en marcha para hacerlo elegible.

Los funcionarios del ICE finalmente dijeron que debido a que no había una ley DACA actualmente en vigencia, Jorge García tuvo que abandonar el país.

El video del doloroso adiós de García, supervisado por funcionarios de Inmigración y Aduanas, se volvió viral este lunes.

Cindy Garcia le dijo a Chris Cuomo de CNN que quiere que el presidente Trump sepa que su esposo "no es un criminal".

"Sí, lo trajeron aquí a los 10 años y sí, ingresó ilegalmente al país, pero no tiene antecedentes penales y su caso debe analizarse individualmente porque merece estar aquí en un país que él conoce, no México", dijo ella.

Si bien ella quiere que las fronteras de Estados Unidos estén protegidas, García dijo que el caso de cada inmigrante individual debe analizarse por separado. Le dijo a Cuomo que Trump necesita arreglar el sistema de inmigración "roto" y encontrar un "camino correcto hacia la ciudadanía".

Cindy Garcia les dice a sus hijos que sean fuertes y que no son la única familia que enfrenta esta situación.

"Afecta a otras 11 millones de personas, pero al menos puedo presentar mi historia porque soy ciudadano estadounidense y no tengo que esconderme en ninguna sombra", dijo.