Tim Cook: La próxima actualización de iPhone te permitirá desactivar la relantización intencional

(CNNTech) - Pronto podrás impedir la decisión de Apple de ralentizar intencionalmente el rendimiento de tu iPhone.

A fines del año pasado, Apple reconoció que estaba usando actualizaciones de software para hacer más lentas las baterías en un esfuerzo por evitar que se apagaran repentinamente.

Tras el escándalo público, el CEO de Apple, Tim Cook, le dijo a ABC News que la próxima actualización de iOS será más transparente sobre la salud de la batería de tu teléfono. Los usuarios también podrán decidir si reducen el rendimiento de su teléfono para prolongar la duración de la batería.

"Vamos a darle a la gente la visibilidad de la salud de su batería, por lo que es muy, muy transparente. Esto no se ha hecho antes", dijo Cook. "Le diremos a la gente: 'Estamos reduciendo ligeramente su rendimiento en cierta medida para no tener un reinicio inesperado'. Y si no lo quieres, puedes apagarlo".

Cook dijo que la actualización de iOS se lanzará a los desarrolladores el próximo mes. Una actualización para los consumidores le seguirá.

Aunque los usuarios podrán optar por no hacerlo, Cook dijo que Apple no recomienda que los usuarios lo hagan. El rendimiento de las baterías de iones de litio empeora con el tiempo y esto puede provocar que los teléfonos se apaguen abruptamente para proteger sus componentes.

Apple dijo anteriormente que sus actualizaciones de software para el iPhone 6, iPhone 6S, iPhone SE y iPhone 7 están destinadas a "suavizar" las demandas de energía pico, evitar estos cierres inesperados y extender la vida útil de las baterías.

La compañía también ha reducido temporalmente el precio de las baterías de reemplazo para el iPhone 6 y en adelante a 29 dólares, a partir de finales de enero. El precio volverá a 79 dólares en 2019.

Algunos analistas tecnológicos y usuarios alegaron que Apple estaba desacelerando los teléfonos como una forma de alentar a las personas a comprar teléfonos nuevos.

"Nos disculpamos profundamente por cualquiera que piense que tenemos algún otro tipo de motivación", dijo Cook a ABC. "Nuestra motivación es siempre el usuario".

Ivana Kottasová y Heather Kelly de CNNMoney contribuyeron a este informe.