Todo lo que hay que saber sobre el cierre del gobierno de EE.UU.

(CNN) - ¡Buenos días! Si vives en Estados Unidos, tu gobierno federal está oficialmente cerrado. Si te preguntas cómo te afecta esto, tenemos todo lo que necesitas saber.

LEE: Cierre parcial de gobierno de EE.UU. en el primer año de gobierno de Trump

El Capitolio de Estados Unidos, la mañana del 20 de enero del 2018. (Photo by Alex Wong/Getty Images)

¿Por qué está pasando esto? (otra vez)

Los demócratas en el Congreso no votarán una ley de gasto hasta que consigan un acuerdo para arreglar el DACA, el programa que protege a inmigrantes indocumentados llevados a Estados Unidos cuando eran niños. Los republicanos no pactarán un acuerdo para el DACA a menos que los demócratas cedan algunas mejoras de la seguridad fronteriza, incluyendo fondos para el muro del presidente Donald Trump. Un demócrata de alto nivel pactó ayer llevar ese tema a la mesa para tratar de evitar el cierre. Pero, obviamente, eso no ayudó. Así están las cosas, hasta que alguno ceda.

¿Cómo me afecta a mí?

Depende de quién seas. Si eres un empleado del gobierno, espera una licencia. Más de 85.000 trabajadores federales no esenciales tuvieron que quedarse en casa durante el último cierre en 2013. Si eres un militar en activo, seguirás en tu puesto, pero si esto se alarga hasta febrero, probablemente no recibirás tu sueldo.

¿Cuánto va a durar?

Nadie lo sabe realmente. La iniciativa de ley de la Cámara de Representantes aprobada el jueves mantendría las luces encendidas hasta el 16 de febrero. Anoche ya tarde, los senadores presentaron propuestas para mantener las cosas funcionando durante tres o cuatro semanas más, pero ninguna de ellas sobrevivió. El Senado deberá volver a sesionar hoy.