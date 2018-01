Tiroteo en escuela de Kentucky deja al menos un muerto y varios heridos

(CNN) - Una persona está muerte y muchos otros heridos después de un tiroteo en la escuela Marshall en Kentucky.

El gobernador del estado, Matt Bevins, lo confirmó en un tuit.

Tragic shooting at Marshall County HS...Shooter is in custody, one confirmed fatality, multiple others wounded...Much yet unknown...Please do not speculate or spread hearsay...Let’s let the first responders do their job and be grateful that they are there to do it for us...

— Governor Matt Bevin (@GovMattBevin) January 23, 2018

"Un trágico tiroteo en la escuela Marshall. El tirador está bajo custodia, hay al menos un muerto confirmado y varios heridos. Hay mucho que todavía no sabemos. Por favor no especule o difunda rumores. Dejemos que los cuerpos de emergencia hagan su trabajo y agradezcamos que están ahí para hacerlo por nosotros", dijo.