6 claves del nuevo debate sobre la legalización de la marihuana recreativa en México

(CNN Español) - El eterno debate sobre legalizar o no la producción y el uso de la marihuana con fines recreativos ha vuelto a tener un nuevo round en México, esta vez por las declaraciones del secretario de Turismo del país, Enrique de la Madrid, que opinó que así se reduciría la violencia en el país.

El secretario propuso legalizar la marihuana con fines recreativos en los destinos turísticos más importantes del país, como Baja California Sur y Quintana Roo.

“Me gustaría ver eso, que se pudiera hacer en Baja California Sur y en Quintana Roo, los dos destinos turísticos principales de México que no tiene por qué ser víctimas de violencia de un trato inadecuado al tema de las drogas en México", les dijo a periodistas en México este jueves.

Activistas marchan por la Avenida Reforma en Ciudad de México el 6 de mayo de 2017 pidiendo las despenalización de la marihuana. (Crédito: YURI CORTEZ/AFP/Getty Images)

¿Cuál es el objetivo de la propuesta?

Lo que De la Madrid propone es legalizar la producción y el consumo de la marihuana con fines recreativos para combatir el crimen organizado y la venta ilegal de drogas y así ayudar a disminuir la inseguridad en el país.

Para él, la legalización de la marihuana ayudaría también a México a competir con otros lugares donde ya es legal esta sustancia para fines recreativos, como California, que a principios de 2018 empezó a venderla al público.

La propuesta no cubriría la legalización, consumo, ni producción de otras drogas.

¿Sería en todo el país?

No. Según dijo el secretario de Turismo, México debería copiar el modelo de Estados Unidos, donde la marihuana es ilegal ante los ojos del Gobierno Federal, pero es legal en cinco estados: California, Colorado, Washington, Oregon, Alaska y Nevada.

"Por lo menos en las zonas turísticas del país, que nos haría un enorme daño el perder esos destinos por temas de combate al narcotráfico, yo creo que el hacer legal, no solamente el consumo, [sino] la producción y venta de la marihuana y no de otras drogas, contribuiría, junto con otras acciones, a destinos más seguros", dijo el secretario de Turismo en un foro.

No es una propuesta del Gobierno

Luego de sus declaraciones, el secretario de Turismo dijo en su cuenta de Twitter que se trató de una opinión a título personal.

"Mi opinión sobre la legalización de la marihuana es una reflexión a título personal, basada en el análisis y estudio del tema por muchos años. Estoy convencido de que debemos debatirlo, como parte de la solución a la violencia e inseguridad en México".

Su propuesta se une al enfoque de otros líderes de la región que plantean el cambio de paradigma en la lucha contra las drogas, como el expresidente de México, Vicente Fox; el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el también expresidente de ese país, César Gaviria, quienes han abogado por un cambio de enfoque pues dicen la guerra contra el narco se está perdiendo.

¿En qué va el debate por la marihuana recreativa en México?

El consumo recreativo de la marihuana es ilegal en México. Sin embargo en noviembre de 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizó el uso y cultivo de marihuana con fines de autoconsumo y recreativo a cuatro personas que lo solicitaron.

En México la propuesta no es bien recibida. En 2016 el presidente Enrique Peña Nieto presentó una iniciativa ante el Congreso para aumentar el porte legal mínimo de marihuana, pasando del límite de 5 a 28 gramos. Pero esta no fue aprobada.

En 2017, el México aprobó el uso el uso de la marihuana con fines medicinales y terapéuticos. La medida aprobó cambios en el Código de Salud federal para permitir el uso de derivados del cannabis, y el Código Penal Federal para despenalizar su cultivo en el país.

¿Busca la propuesta incentivar el turismo del cannabais?

No, "pues ya la traen o ya la compran", dijo el secretario sobre la marihuana. "No vienen por eso".

"Si yo vengo de California, y me la van a prohibir en los Cabos, mejor no voy, mejor me quedo en California", agregó.

Para De La Madrid, lo que hay que evitar, pues "no se justifica", es que una persona vaya a prisión por consumir marihuana y que además pueda ser "sujeto de extorsiones" por comprar este producto.

Aumenta la violencia relacionada con las drogas en México

2017 fue el año más sangriento en la historia de México por cuenta de la violencia relacionada con las drogas.

En Baja California Sur, un área llena de destinos turísticos populares como Cabo San Lucas, el número de homicidios se triplicó pasando de 192 en 2016 a 560 en 2017, según un informe del Gobierno publicado este 20 de enero.

Y Quintana Roo, ubicado en la península de Yucatán, donde hay lugares turísticos tan importantes como Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulúm, duplicó el número de homicidios entre 2016 y 2017, pasando de 165 casos a 359 el último año, según el informe. Los casos de secuestros casi que se triplicaron y la extorsión pasó de 41 a 77 casos.

Más de 37 millones de turistas extranjeros llegaron a México el año pasado, lo que representa el 8,7 del PIB. Este es uno de los sectores que más empleos genera en el país, con 9 millones de trabajadores directos e indirectos en todo el país.