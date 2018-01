Las 8 veces que la Casa Blanca negó que Trump quisiera despedir a Mueller… desde junio

(CNN) – El presidente de Estados Unidos Donald Trump consideró despedir al fiscal especial en la investigación sobre Rusia, Robert Mueller, en junio pasado. Sin embargo, desistió de su idea después de que el abogado de la Casa Blanca Don McGahn amenazara con renunciar, según le dijo a CNN una fuente familiar con el tema.

Desde entonces, Trump y sus aliados han negado reiteradamente que el mandatario haya considerado alguna vez despedir a Mueller, quien está a cargo de indagar por la supuesta interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, así como por cualquier posible conspiración con la campaña de Trump. El presidente ha rechazado repetidamente cualquier colusión.

Esta es la lista de las otras 8 veces –desde junio de 2017– en las que Trump y su equipo negaron que el cargo de Mueller esté en peligro:

6 de agosto de 2017: la asesora de la Casa Blanca Kellyanne Conway dijo en ABC News que Trump no había discutido la posibilidad de despedir a Mueller. Pero elude responder acerca de si Trump se comprometió a no sacarlo de su empleo en el futuro.

“El presidente ni siquiera ha discutido eso. El presidente no está discutiendo despedir a Bob Mueller”, sostuvo la asesora cuando le preguntaron si Trump prometería no despedir al fiscal especial.

8 de agosto de 2017: el abogado de Trump, John Dowd, niega que el presidente haya considerado alguna vez despedir a Mueller, en una publicación del diario USA Today.

"Eso nunca ha estado sobre la mesa, nunca", dijo Dowd, según USA Today. "Es una manifestación de los medios. Mis tratos con Bob Mueller siempre han sido cordial, respetuosos, como debería ser ", detalló.

10 de agosto de 2017: el propio Trump señaló ante periodistas en Bedminster, Nueva Jersey, que no ha considerado despedir a Mueller.

“No lo he pensado. Quiero decir, he estado leyendo sobre eso por parte de ustedes. Dicen, oh, voy a despedirlo. No, no voy a despedir a nadie. Quiero decir, quiero que ellos continúen con la labor. Pero también quiero que el Senado y la Cámara revelen sus conclusiones. Ya saben, a juzgar por las personas que salen de las reuniones –filtraciones–, pero salen de las reuniones todo el tiempo, y ellos dicen, 'No, no hemos encontrado ninguna colusión'. No hay: no hay colusión. ¿Saben por qué? Porque yo no hablo con los rusos”, indicó el mandatario.

16 de octubre de 2017: Trump respondió con un “no, en absoluto", cuando en una conferencia de prensa le preguntaron si estaba considerando despedir a Mueller.

16 de diciembre de 2017: el asesor especial de la Casa Blanca, Ty Cobb, le aseguró a CNN que "no hay consideración de despedir" a Mueller.

"Como la Casa Blanca ha dicho constantemente durante meses: no hay consideración de despedir al abogado especial", dijo Cobb en sus declaraciones.

17 de diciembre de 2017: el mismo Trump volvió a aclarar que no está considerando despedir a Mueller.

“No, no lo estoy haciendo”, indicó, pero también agregó que su “gente” estaba “muy molesta” por la decisión del fiscal especial de obtener miles de correos electrónicos del equipo que trabajó en la transición de Trump.

Después de que regresó de Camp David a la Casa Blanca, el mandatario les dijo a los periodistas que consideraba “bastante triste” que el fiscal especial lograra conseguir los correos electrónicos. En su momento, los abogados de transición de Trump dijeron que el equipo de Mueller los había obtenido “ilegalmente”. El presidente reiteró que no existió ninguna colusión entre los rusos y su campaña.

20 de diciembre de 2017: Cobb le insiste al diario The Washington Post y a CNN que Trump no está considerando despedir a Mueller.

“Durante cinco meses o más, la Casa Blanca ha declarado persistente y enfáticamente que no hay ninguna consideración de despedir al fiscal especial y la Casa Blanca reafirma voluntariamente una vez más –como lo ha hecho todos los días de esta semana–: no hay ninguna consideración acerca de terminar el cargo del fiscal especial”, aseguró Cobb al Washington Post en un comunicado.

"Si los medios de comunicación continúan pidiendo respuestas para cada rumor absurdo e infundado, quienes buscan llamar la atención continuarán difundiéndolos”, dijo Cobb a CNN. Después repitió las mismas declaraciones que le entregó al diario.

26 de enero de 2018: tras la publicación del reporte sobre Mueller, Trump negó la historia una vez más ante periodistas en Davos, Suiza, este viernes: la descartó calificándola de “noticias falsas”.

“Noticias falsas, amigos. Noticias falsas”, sostuvo Trump antes de ingresar al Foro Económico Mundial. “Típico del New York Times”, agregó.

Liz Stark de CNN contribuyó a este informe.