Trump se lanza en Twitter contra Jay-Z tras entrevista en CNN

Washington (CNN) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a tomar el crédito por un declive en la tasa de desempleo entre los afroestadounidenses, esta vez lanzándose contra el rapero y empresario Jay-Z tras unos comentarios de este en CNN la noche del sábado.

"Alguien por favor infórmele a Jay-Z que debido a mis políticas, se acaba de reportar que el desempleo de los negros está ¡en la TASA MÁS BAJA JAMÁS REGISTRADA!", tuiteó Trump la mañana de este domingo.

El tuit del presidente sigue las declaraciones de Jay-Z en el estreno del programa de CNN "The Van Jones Show", donde el rapero habló sobre Trump.

Cuestionado por Van Jones si está bien o no que Trump "diga cosas terribles pero ponga dinero en nuestros bolsillo" en medio de las declaraciones del presidente de que el desempleo de los afroamericanos ha disminuido, Jay-Z dijo que no, "porque al final del día no se trata de dinero. El dinero no equivale a la felicidad. No es así. Eso es no entenderlo.

"Tratar a las personas como seres humanos. De eso se trata", dijo. "Volvemos a lo mismo: 'trátame muy mal y págame bien'. Eso no va a llevar a la felicidad, va a llevar, otra vez, a lo mismo. Todos se van a sentir mal".

Expertos atribuyen la disparidad en las tasas de desempleo a la combinación de factores: discriminación al contratar, menor educación y una mayor tasa de personas con registros criminales, que están excluidos de muchas ocupaciones.

Ha habido mejoras con el paso de los años. En 1990, solo 11,3% de los afroestadounidenses tenían diplomas universitarios, comparado con el 22% de los blancos, de acuerdo con datos del censo. En 2017, esas cifras se elevaron a 24% y 34,5%, respectivamente.