Un error tipográfico invita a asistir al discurso 'Estado de la Uniom'

Mira a cobertura del discurso en CNN en Español y conoce aquí todo lo que debes saber sobre el Estado de la Unión

Scroll for more content...

(CNN) - Un error tipográfico en algunos de los boletos emitidos para el primer discurso del presidente Donald Trump sobre el Estado de la Unión ante el Congreso el martes proporcionó a los invitados una bienvenida al "Estado del Uniom".

Los boletos, que son emitidos por la Oficina del Sargento de Armas, se entregan a los cónyuges e invitados de los miembros del Congreso y dan acceso a los asientos en la galería.

Si bien no está claro cuántos de los boletos impresos tenían errores tipográficos, todos los boletos afectados se han reimpreso y están en proceso de redistribución, dijo una fuente de la oficina del Sargento de Armas.

Una segunda fuente familiar con la situación confirmó que las entradas se estaban reimprimiendo y redistribuyendo.

LEE: 5 datos curiosos e históricos sobre los discursos del Estado de la Unión de Estados Unidos

El problema se resolvió de inmediato, dijo la primera fuente. Los boletos que aún no han sido recogidos por los miembros del Congreso se han cambiado, y los que ya fueron distribuidos están en proceso de cambio por los boletos recién impresos.

El representante Raúl M. Grijalva, un demócrata de Arizona, tuiteó una foto del boleto con un insulto dirigido a la secretaria de Educación Betsy DeVos.

"Acabo de recibir mi boleto para el Estado de la Unión. Parece que @BetsyDeVosEd estaba a cargo de la revisión ortográfica... #SOTUniom", tuiteó.

El presidente tiene previsto dar el discurso ante el Congreso el martes a las 9 p.m. ET.

Just received my ticket for the State of the Union. Looks like @BetsyDeVosEd was in charge of spell checking... #SOTUniom pic.twitter.com/ZgFTGtTkzv

— Raul M. Grijalva (@RepRaulGrijalva) January 29, 2018