Melania Trump aparecerá en público por primera vez tras reporte sobre estrella porno

(CNN) – La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, está a punto de hacer su primera aparición pública en semanas: este martes estará en el desfile que irá desde la Casa Blanca hasta el Capitolio. Allí asistirá al discurso del Estado de la Unión que pronunciará su esposo.

Todos los ojos –y cámaras– se concentrarán en la primera dama, quien la semana pasada visitó de manera inesperada el club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, después de cancelar el viaje que tenía agendado con el presidente Donald Trump a Davos, Suiza. Su directora de comunicaciones, Stephanie Grisham, citó “problemas de programación y logística” como razones de la cancelación y aún no ha proporcionado una razón para el viaje a la Florida.

Melania Trump ha tenido por muchas razones un comienzo de año difícil, enfrentando innumerables noticias sobre un supuesto coqueteo de su esposo con la estrella porno Stormy Daniels. El presunto romance habría ocurrido en 2006, cuatro meses después de que la hoy primera dama diera a luz al único hijo de la pareja, Barron.

El diario The Wall Street Journal reportó inicialmente la historia sobre Daniels el pasado 12 de enero, apenas unas horas antes de que la primera dama volara a Mar-a-Lago con el presidente. Una vez allí, la prensa no la vio durante todo el fin de semana.

El mandatario ha negado la aventura con Daniels. Sin embargo el Wall Street Journal informó que el abogado de Trump Michael Cohen le pagó 130.000 dólares a la estrella porno para que el supuesto romance no saliera a la luz. Además, Cohen emitió una declaración en nombre de Daniels refiriéndose al informe de “absolutamente falso”.

Según informes, Melania Trump fue “sorprendida” por los reportes acerca del dinero pagado a Daniels y estaba “furiosa” con el presidente, le dijeron al diario The New York Times dos personas cercanas a la pareja.

El primer vistazo de la primera dama ocurrió cuando abordó el avión presidencial Air Force One para regresar a Washington desde la Florida el lunes 15 de enero, mientras subía las escaleras hacia la aeronave en medio de fuertes vientos y lluvias, detrás de su esposo, quien llevaba un paraguas, pero no se lo ofreció a su esposa.

Y el lunes pasado la pareja cumplió 13 años de matrimonio sin hacer ninguna declaración pública. El cierre del gobierno se cernió sobre el aniversario, y las solicitudes de CNN a las oficinas de prensa del Ala Este y del Ala Oeste para preguntar si la pareja celebró en privado no fueron resueltas.

Melania Trump visitó sola y sin anunciarlo el Museo del Holocausto en Washington antes de partir hacia West Palm Beach, el jueves pasado. Antes de su aparición en el museo, solo se había conocido información de ella este mes a través de sus redes sociales. Su publicación inmediatamente anterior fue un mensaje del 20 de enero para conmemorar el primer aniversario de la toma de posesión, con una fotografía de ese día que crípticamente no incluía a su esposo, sino a un escolta militar uniformado.

This has been a year filled with many wonderful moments. I’ve enjoyed the people I’ve been lucky enough to meet throughout our great country & the world!----

A post shared by First Lady Melania Trump (@flotus) on Jan 20, 2018 at 8:15am PST

Este martes, en el Capitolio, se espera que Melania Trump siga la larga tradición de respaldar a su esposo desde el palco de la primera dama, donde estará rodeada por 15 invitados, incluidos los beneficiarios de los recortes tributarios de Trump, los afectados por la crisis de opiáceos y las familias que ha perdido a sus seres queridos a manos de la pandilla MS-13.

Allie Malloy de CNN contribuyó a este informe.