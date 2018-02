Las claves para entender el caso de Hugo Moyano en Argentina: ¿cuál es la polémica?

(CNN Español) – El líder de los camioneros en Argentina, Hugo Moyano, ha protagonizado un intenso comienzo de año. No sólo por cuenta de la marcha que su gremio está convocando para el próximo 22 de febrero para oponerse a las políticas económicas del gobierno –y al que la la Confederación General del Trabajo (CGT) decidió unirse este miércoles– sino también por un fuerte cruce de palabras con el presidente Mauricio Macri esta semana y un caso judicial por lavado de activos en el que resultó salpicado.

El caso de Moyano –y la razón por la que su nombre ha estado en tantos titulares– atraviesa varios frentes del escenario político en Argentina. Estas son las claves para entender lo que está ocurriendo y lo que se encuentra en juego.

1. ¿Quién es Hugo Moyano?

Se trata del secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros. O en otras palabras, el líder principal de este sindicato. Pero además, como consta en la biografía publicada en la página web de la organización, fue secretario general de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina por tres mandatos: de 2004 a 2016. Su carrera en el campo sindical ha sido extensa y empezó en 1962 cuando fue elegido por primera vez como delegado gremial de una empresa. De ahí en adelanta siguió involucrándose en el tema y escalando en diferentes organizaciones y cargos.

Pero, sus posiciones no se limitan al ámbito sindical. El pasado 17 de diciembre, Moyano fue reelecto como presidente de Club Atlético Independiente, cargo que ocupa desde el 6 de julio de 2014. En esta última ocasión acumuló el 89% de los votos válidos de los socios para continuar a la cabeza del club de Avellaneda. Su fórmula la componen su hijo Pablo como primer vicepresidente del equipo y Carlos Montaña, como segundo vicepresidente.

2. ¿Por qué está salpicado en un caso de lavado de activos?

Justamente, es su dirigencia en el Club Atlético Independiente lo que lo tiene en la mira de las autoridades. El 28 de diciembre, la Policía Federal allanó la sede del Club Atlético Independiente por presunto lavado de activos entre Pablo “Bebote” Álvarez, integrante barrabrava, y dirigentes del equipo. Álvarez se encuentra detenido desde el pasado 27 de octubre por una denuncia que presentó Juan Manuel Lugones, titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide). CNN no pudo contactar a la abogada de Álvarez para que se pronunciara.

El pasado 12 de enero, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) lo mencionó en una denuncia –junto a otras personas y organizaciones, entre ellas el mencionado equipo de fútbol– por “la posible comisión de los delito de lavado de activos y evasión tributaria”.

Según el documento de la Procelac, un informe de la Unidad de Información Financiera da cuenta de indicios “suficientes” de estos dos delitos, pero no se detalla cuáles serían ni qué se encontró específicamente. La entidad indicó que el caso fue trasladado a un juzgado porque la verificación de las pruebas requiere “intervención y autorización judicial, como ser el levantamiento de secretos fiscales y bancarios.”

El 25 de enero, el fiscal adjunto de Lomas de Zamora Sebastián Scalera confirmó que Hugo Moyano había sido notificado de la causa por asociación ilícita, lavado de dinero y defraudación, como lo reportó la agencia estatal de noticias de Argentina, Télam. Sin embargo, en ese momento, el funcionario aclaró en conversación con radio La Red que se trataba de una “notificación formal” y eso no necesariamente implica que vaya a ser detenido o llamado a indagatoria. Se refirió al hecho como “un paso previo que puede llevar o no” a esas diligencias.

Ese mismo día, en una entrevista con Crónica TV, Moyano sostuvo que nunca ha lavado dinero en el club Independiente y que si hubiera protagonizado alguna irregularidad no lo habrían reelegido en el cargo. “Dicen que estoy lavando dinero en Independiente, nunca haría algo así con el club. El 90% de los socios votaron por nuestra lista en las últimas elecciones. Estoy para ayudar, me metí porque soy fana del 'Rojo' y porque me dijeron que debía ser presidente”, sostuvo.

Además, su abogado Daniel Llermanos le dijo a Télam que no hay ninguna imputación vigente ni procesamiento contra Hugo Moyano. Insistió en que hay "plena disposición de la justicia".

3. La batalla de palabras con Macri

En esa misma entrevista que Moyano le dio a Crónica TV hizo una declaración tan polémica que provocó una respuesta del mandatario de Argentina Mauricio Macri. En la conversación dijo que de ir preso, “que sea en la celda de al lado del padre presidente”. También recordó que fue amigo de Macri: “No hice problemas cuando no era necesario. Ahora, en cambio, parece que me quieren llevar por delante. Los funcionarios de este gobierno se creen dueños de todo”, sostuvo.

Las palabras de Moyano harían referencia al caso del Correo Argentino, una empresa de la que fue concesionario Franco Macri, padre del hoy mandatario argentino. La compañía hizo parte del Grupo Socma, perteneciente a la familia. A principios del año pasado se desató un escándalo porque supuestamente el gobierno le condonó una millonaria deuda a Correo Argentino, que quebró en 2001 mientras le debía dinero al Estado. En ese entonces, la fiscal ante la Cámara, Gabriela Boquin, señaló que la propuesta a la que se habría llegado era abusiva y perjudicial para el erario público.

Mauricio Macri ha negado tal condonación y en febrero de 2017 pidió que el acuerdo con la empresa volviera a cero. "No hay ningún hecho consolidado, porque no se condonó, ni se pagó, ni se cobró", dijo en ese momento al respecto, como lo reportó Télam. Sin embargo, por esta causa, Macri, junto a otros funcionarios, enfrenta una imputación que todavía está en curso. Macri dijo que en el caso del Correo Argentino no hay un hecho probado de corrupción, según sostuvo el presidente en marzo del año pasado en una entrevista. Por su parte, el padre de Macri no ha sido imputado en el caso de Correo Argentino ni tampoco se ha referido al tema.

El presidente respondió el comentario diciendo que Moyano “no debe meterse con una persona de 87 años que está retirada en su casa”, refiriéndose a su padre, y además le lanzó una crítica: “Él no tiene que ponerse nervioso, tiene que ir a la Justicia y demostrar que tiene todo en orden. Yo di el ejemplo, fui a la Justicia cuando me denunciaron por los Panamá Papers. Y no me puse nervioso, sino que llevé todos los papeles a la justicia para que hiciera su trabajo”, como lo informó Télam citando la entrevista del mandatario en Radio Mitre.

Pero Moyano no dejó el tema ahí. Volvió a encender la polémica cuando criticó la reforma de pensiones, que ha recibido el rechazo de la Confederación General de Trabajadores y provocó manifestaciones en el país durante diciembre pasado.

En un comunicado de prensa, difundido por el portal de noticias sindicales Info Camioneros y replicado por Télam, Moyano sostuvo que es “insólito” que Macri se moleste por su referencia a una persona de 87 años, cuando “con la reforma previsional que ha impulsado su Gobierno no solo se ha ‘metido’ con sino que ha perjudicado gravemente a millones de jubilados –padres, madres y abuelos de todos los argentinos– que también se encuentran retirados después de haber haber trabajado dignamente toda su vida y no tienen la posibilidad de gozar de un retiro tan confortable como el de su padre”.