Choque de helicópteros del ejército de Francia deja al menos 5 muertos

(CNN) - Cinco personas murieron después de que dos helicópteros del ejército colisionaron en el sur de Francia este viernes, informó la Gendarmería de Vallee du Var a CNN.

Scroll for more content...

En un inicio se informó que cuatro personas murieron, pero un quinto pasajero fue hallado muerto en el segundo helicóptero, precisó la prefecta local Jean Luc Videlaine en un comunicado de prensa.

La ministra de las Fuerzas Armadas de Francia, Florence Parly, describió el incidente como "trágico", en un tuit y agregó que visitará la base donde se encontraban los helicópteros.

Très vive émotion suite au tragique accident survenu ce matin dans le Var.

Je rends hommage aux militaires tués et je veux dire à leurs familles et leurs frères d’armes ma solidarité et mon soutien total.

Je me rends cet après-midi au Luc, où les hélicoptères étaient basés.

— Florence Parly (@florence_parly) February 2, 2018

"Rindo homenaje a los soldados asesinados y quiero expresarles a sus familiares y hermanos de armas mi solidaridad y apoyo total", también tuiteó Parly.

Foto de archivo: helicópteros artillados Mil Mi-24 participan en un desfile militar en Baltiysk, Rusia, el 7 de mayo de 2015 (RIA Novosti via Getty Images).