Tras denuncia de acoso sexual de la modelo Kate Upton, se desploman las acciones de Guess

(CNNMoney) – El precio de las acciones de Guess cayó este jueves, después de que la modelo Kate Upton acusara al cofundador de la compañía, Paul Marciano, de acoso sexual.

Las acciones de la marcan se desplomaron casi un 18% este jueves. Un hecho que marcó el peor día para Guess en sus negocios.

Upton señaló a Marciano en redes sociales este miércoles. “Es decepcionante que una marca para mujeres tan icónica, @GUESS, todavía empodere a Paul Marciano como su director creativo”, escribió la modelo en su cuenta deTwitter.

“A él no se le debería permitir usar su poder en la industria para acosar sexual y emocionalmente a las mujeres”, añadió Upton en Instagram.

También incluyó la etiqueta #MeToo (#YoTambién), que se convirtió en el símbolo del movimiento contra el acoso sexual, desde que estalló el escándalo del productor de Hollywood Harvey Weinstein durante el otoño pasado.

Upton no dio detalles ni ofreció ejemplos de la supuesta conducta inapropiada de Marciano, y sus representantes no respondieron a una solicitud para comentar al respecto. Guess tampoco contestó a las múltiples peticiones para pronunciarse.

TMZ reportó que se comunicó con Marciano. Según informó la cadena, él negó cualquier conducta inapropiada y está impactado por la acusación.

“Si ella tiene un reclamo, hay un lugar para decir la verdad y eso está en la corte o en la policía”, le dijo a TMZ.

Marciano fundó Guess con su hermano en 1981. Actualmente es el director creativo y el presidente de la compañía. Dejó su cargo de director ejecutivo en 2015.

También es uno de los mayores accionistas de la empresa. En este momento, posee 12.367.360 acciones. Lo que significa que la caída de este jueves en los precios le costó alrededor de 40 millones de dólares.

Upton ha participado en múltiples campañas de Guess. La cuenta oficial de Twitter de la empresa ha compartido frecuentemente imágenes del modelo con la etiqueta #GuessGirl (#ChicaGuess).

Además, Guess le ha dado crédito a Marciano por “lanzar” las carreras de varias modelos famosas, incluidas Upton, Claudia Schiffer y Gigi Hadid.