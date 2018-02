Fallece Dennis Edwards, líder de The Temptations

(CNN) - Dennis Edwards, excantante principal del grupo The Temptations, cuya voz rasposa guió algunos de los mayores éxitos de la era Motown, ha muerto, de acuerdo con su agente Rosiland Triche. Tenía 74 años.

Edwards, quien cumpliría 75 años este sábado, falleció la noche del jueves en Chicago después de sufrir una larga enfermedad, dijo Triche a CNN.

Triche describió a Edwards como "el definitivo hombre espectáculo".

La voz del ganador del Grammy destaca en éxitos como "Cloud Nine", "Papa was a Rollin' Stone" y "I Can't Get Next to You".