Amazon y otras 16 empresas que Donald Trump ha atacado como presidente de Estados Unidos

(CNN) - Amazon no es el primer negocio en la mira de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump ha apuntado a más de una docena de compañías desde su cuenta de Twitter desde que fue elegido presidente de Estados Unidos. Por supuesto, Donald Trump ha tenido muchas palabras duras para muchos medios de comunicación con cuya cobertura no está de acuerdo: constituyen casi la mitad de la lista que presentamos.

Una avalancha de tuits negativos de Trump sobre Amazon le costó a la empresa miles de millones de dólares en capitalización bursátil, ya que los inversores vendieron sus acciones. En total, las empresas criticadas por Donald Trump emplean a más de 1.750.000 personas, y colectivamente valen cientos de miles de millones de dólares.

LEE: La razón por la que Twitter no bloquea a Donald Trump

Donald Trump no es el primer presidente en atacar a compañías. El presidente John F. Kennedy atacó una vez a las empresas siderúrgicas por subir los precios. En tanto, Richard Nixon criticó en secreto a los medios de comunicación que, según él, lo hacían quedar mal.

El ataque de Trump a empresas es más común de lo que parece.

A diferencia del ataque de Kennedy, los comentarios de Trump "no parecen ser sobre política", dijo Julian Zelizer, colaborador de CNN, profesor de Historia y Asuntos Públicos en la Universidad de Princeton.

El historiador Timothy Naftali, también colaborador de CNN, dijo que las acciones de Trump hacen eco de las de Nixon.

"Las tácticas han cambiado, pero los objetivos pueden seguir siendo los mismos", dijo. "Parece que el presidente desea desacreditar a quienes percibe como oponentes".

Pero a diferencia de Nixon, Trump no mantiene sus quejas en secreto. Zelizer dijo que la naturaleza pública de los ataques de Trump podría amplificar sus efectos.

En general, las críticas de Trump son "menos planeadas" que las de los presidentes anteriores, agregó Zelizer.

"Parece haber una naturaleza más ad hoc de cómo lo hace Trump", dijo Zelizer. "Esto es muy diferente de lo que hemos visto antes".

ABC News

"Acabo de ver los informes totalmente partidistas y falsos de la llamada trama Rusia en NBC y ABC. ¡Qué deshonestidad!", escribió y publicó Donald Trump en Twitter.

Just watched the totally biased and fake news reports of the so-called Russia story on NBC and ABC. Such dishonesty!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 23, 2017

El presidente Donald Trump desconfía de los medios de comunicación en general. Pero fue tras ABC News específicamente después de que el periodista de investigación Brian Ross cometiera un error en un informe al aire sobre el exasesor de seguridad nacional Michael Flynn.

Número de empleados: la empresa matriz de ABC Television Group empleaba a unas 199.000 personas en septiembre de 2017.

Amazon

"Solo tontos, o peores que eso, dicen que nuestra deficitaria oficina de correos hace dinero con Amazon. PIERDEN UNA FORTUNA, y esto será cambiado. Además, nuestros minoristas que pagan impuestos están cerrando tiendas en todo el país... ¡no hay igualdad de condiciones!", tuiteó Donald Trump.

Only fools, or worse, are saying that our money losing Post Office makes money with Amazon. THEY LOSE A FORTUNE, and this will be changed. Also, our fully tax paying retailers are closing stores all over the country...not a level playing field!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2018

Los ataques de Trump a Amazon han sido particularmente agresivos. En una serie de tuits, afirmó que Amazon causa que el Servicio Postal de EE.UU. pierda "una fortuna", y que el gigante de Internet está reduciendo sus obligaciones tributarias. Trump también ha asegurado que Amazon utiliza a The Washington Post, propiedad del presidente Ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, como su herramienta de presión. Recientemente tuiteó: "¡Amazon debe pagar los costes reales (y los impuestos) ahora!". La embestida ha despertado temores en Wall Street de que la regulación podría estar llegando.

Número de empleados: 566.000 personas en febrero.

Boeing

"Boeing está construyendo un nuevo 747 Air Force One para futuros presidentes, pero los costos están fuera de control, más de 4.000 millones de dólares. ¡Cancelar orden!", tuiteó Trump.

Boeing is building a brand new 747 Air Force One for future presidents, but costs are out of control, more than $4 billion. Cancel order!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2016

En diciembre de 2016, incluso antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca, el presidente electo criticó a Boeing por el alto precio del nuevo Air Force One. En cuestión de horas, el gerente general de Boeing, Dennis Muilenburg, hablaba por teléfono con Trump, felicitándolo por su victoria electoral y comprometiéndose a controlar el costo del avión.

Número de empleados: más de 140.000 personas en todo el mundo.

CBS

"Los medios de NOTICIAS FALSAS (como @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) no son mis enemigos, ¡son los enemigos de los estadounidenses!", tuiteó Donald Trump.

The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 17, 2017

Trump llama regularmente a CBS una de las "redes de noticias falsas ". También llama a CBS, entre otros medios, un "enemigo" de ciudadanos estadounidenses.

Número de empleados: aproximadamente 12.700 asalariados y 4.030 trabajadores basados ​​en proyectos a finales de 2017.

CNN

"Es muy divertido ver a Fake News Networks [Canal de noticias falsas], uno de los grupos de personas más deshonestos con los que he tratado, criticar a Sinclair Broadcasting por su parcialidad. Sinclair es muy superior a CNN e incluso más que la Falsa NBC, lo cual es un chiste total", tuiteó Donald Trump.

So funny to watch Fake News Networks, among the most dishonest groups of people I have ever dealt with, criticize Sinclair Broadcasting for being biased. Sinclair is far superior to CNN and even more Fake NBC, which is a total joke.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2018

Se ha especulado que la administración Trump podría estar tratando de castigar a CNN al demandar bloquear la adquisición por parte de AT&T de Time Warner, la empresa matriz de CNN.

Número de empleados: alrededor de 3.000 en todo el mundo.

Comcast, MSNBC y NBC

"Las noticias de NBC son #FakeNews y más deshonestas que incluso CNN. Son una desgracia para los buenos reportajes. ¡No es de extrañar que sus calificaciones de noticias estén muy bajas!", tuiteó Donald Trump en octubre de 2017.

NBC news is #FakeNews and more dishonest than even CNN. They are a disgrace to good reporting. No wonder their news ratings are way down!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 4, 2017

Trump ha llamado repetidamente a NBC y MSNBC "noticias falsas". Parece especialmente preocupado por el programa "Saturday Night Live" de NBC, que regularmente satiriza a Trump y su gobierno. A veces, Trump se ha dirigido directamente a Comcast, la empresa matriz de NBC.

Después de que MSNBC despidiera a Greta Van Susteren, Trump acusó a Comcast de despedirla "porque se negó a seguir adelante con el odio de Trump". Cuando NBC News despidió a Matt Lauer tras denuncias de mala conducta sexual, Trump se preguntó cuándo los ejecutivos de Comcast serían despedidos por "publicar tantas noticias falsas".

"@NBCNews es mala, pero Saturday Night Live es lo peor de NBC. No es gracioso, el reparto es terrible. ¡Realmente mala televisión!", tuiteó Trump sobre el programa de humor:

.@NBCNews is bad but Saturday Night Live is the worst of NBC. Not funny, cast is terrible, always a complete hit job. Really bad television!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 15, 2017

"Vaya, Matt Lauer acaba de ser despedido de NBC por "comportamiento sexual inapropiado en el lugar de trabajo". Pero cuándo los altos ejecutivos de NBC y Comcast serán despedidos por publicar tantas noticias falsas. ¡Mira el pasado de Andy Lack!", tuiteó Trump:

Wow, Matt Lauer was just fired from NBC for “inappropriate sexual behavior in the workplace.” But when will the top executives at NBC & Comcast be fired for putting out so much Fake News. Check out Andy Lack’s past!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2017

Número de empleados: Comcast NBCUniversal empleaba aproximadamente a 164.000 trabajadores a tiempo completo y parcial a finales de 2017.

Delta

"Solo 109 personas de 325.000 fueron detenidas y retenidas para ser interrogadas. Los grandes problemas en los aeropuertos fueron causados ​​por la interrupción de Delta", tuiteó Trump en enero de 2017.

Only 109 people out of 325,000 were detained and held for questioning. Big problems at airports were caused by Delta computer outage,.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2017

Cuando Trump promulgó su primera prohibición de viajes en enero de 2017 hubo caos en los aeropuertos. Trump culpó de los "grandes problemas" a una interrupción en el sistema de Delta Air Lines, lo que causó demoras y provocó la cancelación de aproximadamente 300 vuelos.

Número de empleados: alrededor de 87.000 en todo el mundo a fines de 2017.

ESPN

"ESPN está pagando un precio realmente alto por su política (y mala programación). La gente lo está abandonando en números RÉCORD. ¡Disculpa por la falsedad!"

ESPN is paying a really big price for its politics (and bad programming). People are dumping it in RECORD numbers. Apologize for untruth!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2017

Trump apuntó a ESPN en septiembre de 2017 después de que el presentador Jemele Hill lo calificara de supremacista blanco. Dijo en Twitter que ESPN estaba "pagando un precio realmente alto por su política (y mala programación)" y pidió a la red que "se disculpe por la falsedad". Criticó explícitamente a Hill en octubre y tuiteó: "Con Jemele Hill en el micrófono, no es de extrañar que las clasificaciones de ESPN se hayan 'contagiado'".

Número de empleados: ESPN, también propiedad de Disney, emplea alrededor de 8.000 personas en todo el mundo.

Facebook

"Corrupta Hillary gastó cientos de millones de dólares más que yo en las elecciones presidenciales. ¡Facebook estaba de su lado, no del mío!"

Crooked Hillary Clinton spent hundreds of millions of dollars more on Presidential Election than I did. Facebook was on her side, not mine!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 21, 2017

En septiembre y octubre de 2017, Trump dijo que "Facebook siempre fue anti-Trump" y que la compañía había estado del lado de Hillary Clinton durante las elecciones. Criticó a Facebook en medio de discusiones sobre la intromisión rusa en las elecciones de 2016.

Número de empleados: 180.000 empleados, por horas y asalariados.

General Motors

"General Motors está enviando un modelo mexicano de Chevy Cruze a los concesionarios de automóviles de EE.UU., libre de impuestos a través de la frontera. ¡Que lo haga en EE.UU. o que pague un gran impuesto de frontera!" tuiteó Trump.

General Motors is sending Mexican made model of Chevy Cruze to U.S. car dealers-tax free across border. Make in U.S.A.or pay big border tax!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2017

En enero de 2017, el presidente electo Donald Trump amenazó a General Motors: o fabricaba el Chevrolet Cruze en Estados Unidos o pagaría un "gran impuesto fronterizo". Dos semanas más tarde, GM dijo que invertiría al menos 1.000 millones de dólares en fábricas de Estados Unidos y se comprometió a crear o retener aproximadamente 7.000 empleos en los próximos años.

Número de empleados: 180.000 empleados por hora y asalariados.

Lockheed Martin

"Sobre la base de los enormes costos y excesos de costes del Lockheed Martin F-35, le he pedido a Boeing que importe un Super Hornet F-18 similar", tuiteó Donald Trump.

Based on the tremendous cost and cost overruns of the Lockheed Martin F-35, I have asked Boeing to price-out a comparable F-18 Super Hornet!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 22, 2016

En diciembre de 2016, Trump tuiteó sobre los "tremendos" costos del furtivo avión de combate F-35 de Lockheed Martin, y dijo que consideraría comprar F-18 Super Hornet, de Boeing, en su lugar. Poco después, el presidente ejecutivo de Lockheed Martin le dio al presidente electo Trump su "compromiso personal" de reducir los costos del programa F-35.

Número de empleados: alrededor de 100.000.

Merck

"¡Ahora que Ken Frazier de Merck Pharma ha renunciado a la presidencia del Consejo de Fabricación, tendrá más tiempo para BAJAR PRECIOS DE ESTAFA DE MEDICAMENTOS!", tuiteó Donald Trump.

Now that Ken Frazier of Merck Pharma has resigned from President's Manufacturing Council,he will have more time to LOWER RIPOFF DRUG PRICES!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2017

".@Merck Pharma es líder en precios de medicamentos cada vez más altos y, al mismo tiempo, retira empleos de Estados Unidos. ¡Que recupere empleos y BAJE PRECIOS!", tuiteó en otra ocasión:

.@Merck Pharma is a leader in higher & higher drug prices while at the same time taking jobs out of the U.S. Bring jobs back & LOWER PRICES!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2017

El presidente ejecutivo de Merck, Kenneth Frazier, fue el primer ejecutivo en renunciar a uno de los consejos asesores comerciales de Trump después de que este culpó a "muchos" de la violencia en una manifestación nacionalista blanca en Charlottesville. En cuestión de minutos, Trump atacó tanto a Frazier como a Merck.

Número de empleados: alrededor de 69.000 al 31 de diciembre de 2017.

The New York Times

"El fallido @nytimes ha estado equivocado sobre mí desde el principio. Dijo que perdería las primarias, luego las elecciones generales. ¡NOTICIAS FALSAS!", tuiteó Donald Trump.

The failing @nytimes has been wrong about me from the very beginning. Said I would lose the primaries, then the general election. FAKE NEWS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2017

No es ningún secreto que Trump se ha acostumbrado a criticar a The New York Times por su cobertura sobre él y su presidencia. En enero de 2018, cuando el editor Arthur Sulzberger entregó el negocio a su hijo, Trump marcó la ocasión implorando al joven Sulzberger que "tratara al presidente de los Estados Unidos JUSTAMENTE".

Número de empleados: 3.790 a finales de 2017.

NFL

"Al menos 24 jugadores arrodillados este fin de semana en los estadios de la NFL que ahora está teniendo un momento difícil para llenarlos. El público estadounidense está harto de la falta de respeto de la NFL a nuestro país, nuestra bandera y nuestro himno nacional. Débil y fuera de control!", tuiteó Donald Trump.

At least 24 players kneeling this weekend at NFL stadiums that are now having a very hard time filling up. The American public is fed up with the disrespect the NFL is paying to our Country, our Flag and our National Anthem. Weak and out of control!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 28, 2017

Trump cerró la National Football League (NFL) durante el otoño por no forzar a los jugadores de fútbol americano a pararse durante el Himno Nacional. Sus comentarios pusieron a la NFL en el centro de un tenso debate nacional sobre el racismo y el patriotismo. El comisionado de la NFL Roger Goodell se vio obligado a responder. Dijo que aunque a la liga le gustaría que los jugadores representen el himno, no cambiaría las reglas para obligarlos a hacerlo.

Número de empleados: alrededor de 1.200.

Nordstrom

"Mi hija Ivanka ha sido tratada injustamente por @Nordstrom. Ella es una gran persona, ¡siempre me lleva a hacer lo correcto! ¡Terrible!", tuiteó Donald Trump.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person - always pushing me to do the right thing! Terrible!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 8, 2017

En febrero de 2017, Nordstrom dijo que no compraría artículos de la marca Ivanka Trump para la próxima temporada de otoño, y explicó que se debía a una disminución de las ventas. Trump criticó la medida en Twitter, alegando que su hija había sido "tratada injustamente".

Número de empleados: 72.500 en 2017.

Toyota

"¡Toyota Motor dijo que construirá una nueva planta en Baja, México, para construir autos Corolla para Estados Unidos, NO HAY MANERA! Construya una planta en EE.UU. O pague grandes impuestos en la frontera", tuiteó Donald Trump.

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2017

Toyota anunció sus planes para abrir una fábrica en Guanajuato, México, en 2015. Luego, en enero de 2017, el presidente tuiteó que la automotriz enfrentaría un "gran impuesto fronterizo" si no construía la planta de Corolla en Estados Unidos. En agosto de 2017, Toyota dijo que construiría el Corolla en una nueva planta de fabricación de 1.600 millones de dólares en Estados Unidos y que en su lugar fabricaría camionetas Tacoma en la planta de México. Trump elogió el movimiento como una "gran inversión en la fabricación estadounidense".

Número de empleados: más de 364.400 al 31 de marzo de 2017.

The Washington Post

"¿Las Noticias Falsas de The Washington Post se usan como armas lobbystas contra el Congreso para evitar que los políticos vean el monopolio de Amazon sin impuestos?", tuiteó Donald Trump.

Is Fake News Washington Post being used as a lobbyist weapon against Congress to keep Politicians from looking into Amazon no-tax monopoly?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2017

Trump ha criticado por años al presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, propietario de The Washington Post. Pero ahora que Trump es presidente, él tiene una plataforma mucho más grande. La semana pasada, Trump reiteró su afirmación de que The Washington Post es un lobbysta de Amazon, y dijo que el periódico debería registrarse como tal.

Número de empleados: The Washington Post no comparte su número total de empleados. Hay alrededor de 800 personas en su sala de redacción.