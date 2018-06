“Grown”, la serie digital estadounidense con acento venezolano

Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en TuneIn si tienes Android. Suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPOP.

(CNN Español) – Nació en Venezuela pero se crió en el sur de la Florida, Estados Unidos. Quizás su nombre te sea conocido porque la has visto en series de la cadena Telemundo.

La actriz María Corina Ramírez no es una extraña para la pantalla grande, para el cine y para las tablas de teatros. Pero en esta oportunidad, su talento se verá por primera vez en una serie producida para un público completamente nuevo: el digital.

"Grown", la primera serie original de Complex, cuenta la historia de dos primos haitianos estadounidenses que terminan viviendo juntos por la tragedia de uno.

La historia se desenvuelve en Miami, una ciudad en donde conviven inmigrantes de diferentes nacionalidades, entre ellas, Robin (intrepretada por María Corina Ramírez), la mejor amiga de Josh, el protagonista de la serie.

I don’t wanna get all sappy on you guys but... so many years of sweat, love and tears have gone into making today possible. If a few years ago while I was sobbing in the rain on a run ----‍♀️ (very film like and very dramatic but it’s a true story), heartbroken because I couldn’t see past the last couple of auditions I didn’t get, someone would have stopped me and told me that I’d be able to write and star in a show with two of my greatest friends and artists I admire most, in the city I love most, while living with the people I love most, I don’t know if I would have believed them. I might have thought it was too good to be true. Yet here I am, three years later, attesting that it did happen. I did get to live this dream. And I swear I would do it all over again, including all the heartache. Because dreams are worth it and dreams really do come true, but only after you’ve learned lessons, only after you’ve learned to be calm and faithful, only after you work at them with your heart, expecting nothing in return. This show means so much to me and always will, specially because of everything it’s taught me. Thanks, universe. Thank you my beautiful, audacious, talented, perseverent boys, Josh and EJ. Thank you, Adaptive, Fanshen and every single person involved in making this happen. And most importantly, thanks mom! You are the one. You’ve given me the liberty to take leaps and have always believed, even when I didn’t. You’ve taught me to stay the course. You have been my course. Te dedico esto hoy y todo lo que he logrado y lograré. We’ve really only just begun but gratitude overflows. Now go binge @complexgrown ! -- @joshjeanb @celestelugo @onedropoflove #staythecourse #grown #miami

A post shared by Maria Corina Ramirez (@mariacorinaramirez) on May 22, 2018 at 1:45am PDT

La serie fue creada por Joshua Jean-Batiste y Edson Jean, dos compañeros universitarios de Ramírez en la New World School of Arts de Miami.

¿Cómo llegó a la serie?

"Los tres (Edson, Joshua y María Corina), hermos trabajado mucho antes, en obras de teatro que hemos escrito para microteatro, para Miami Theatre Center. Siempre desde que nos graduamos y en la universidad había mucha afinidad entre los tres, creativamente... y en esta oportunidad, para este programa, que nació de la idea de ellos dos, yo siempre estuve involucrada porque es una idea y un concepto que venimos trabajando por muchos años, antes de ganar "Project Greenlight", dice Ramírez a Zona Pop.

"Grown", es un spinoff, de "#Joshua", una serie que en 2016 fue galardonada por Project Greenlight Digital Studios, un proyecto de los actores y ganadores del Oscar, Ben Affleck y Matt Damon.

So proud of Edson Jean and @joshjeanb and their show #GROWN. This is the first contest winner of Adaptive’s Project Greenlight Digital Studios. Follow @complexgrown to stay tuned!

A post shared by Ben Affleck (@benaffleck) on May 22, 2018 at 1:10pm PDT

"Mi personaje se llama Robin porque la mamá veía mucho Batman y Robin, y es la mejor amiga de Josh, el personaje principal del show, y sirve como un pepe grillo en su conciencia", cuenta Ramírez.

La venezolana también forma parte del equipo de escritores de la serie.

"Grown", es una serie que refleja la riqueza cultura de Miami, y según cuenta Ramírez, aunque el idioma principal del programa es el inglés, para los creadores y sus actores, era importante también incorporar el idioma nativo de los actores, por ejemplo en el caso de Robin (Ramírez), el acento venezolano es presente y también palabras propias de su país.

La primera temporada de "Grown" (8 capítulos de 24 minutos) está ya disponible en la página de Complex.

