La primera ministra de Nueva Zelandia da a luz a una bebé

(CNN) - La primera ministra de Nueva Zelandia, Jacinda Ardern, dio a luz a una niña el jueves. Es la primera líder mundial en casi 30 años en tener un hijo mientras está en el cargo.

En una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Ardern dijo que el bebé llegó a las 4:45 pm hora local, con un peso de 3,31 kilogramos.

"Muchas gracias por sus mejores deseos y amabilidad. Todos estamos realmente bien gracias al maravilloso equipo de Auckland City Hospital", dijo en su mensaje.

Welcome to our village wee one. Feeling very lucky to have a healthy baby girl that arrived at 4.45pm weighing 3.31kg (7.3lb) Thank you so much for your best wishes and your kindness. We're all doing really well thanks to the wonderful team at Auckland City Hospital.

Ardern fue admitida en el hospital más temprano en el día. Su fecha probable de parto había sido el 17 de junio.

La emoción y la expectativa se habían ido acumulando en los últimos días, con muchos medios de comunicación.

Jessie Chiang, una reportera de la Radio de Nueva Zelanda, tuiteó que ella y otros periodistas habían estado en el hospital desde las 6 a.m.

"Todavía no hay bebé ... pero están alimentando a los medios", escribió.

Otro medio incluso compuso una lista de música con temas infantiles para "ayudarle a traer su niño al mundo".

Los neozelandeses también especularon sobre el género y el nombre del bebé. Un usuario de Twitter bromeó el jueves, "Si es un niño voy con Winston Michael Joseph Peter Norman David David David Phillip Andrew Gayford Ardern".

Sin embargo, el bebé tenía una mayor probabilidad de ser llamado Oliver o Jack – los dos nombres del bebé más comunes de 2017. Como es una niña, podría ser Charlotte o Harper, los nombres chicas más comunes.