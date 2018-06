Una reportera regaña en directo a un hombre que trató de besarla durante el Mundial de Rusia 2018

(CNN) - Una periodista deportiva brasileña fue elogiada por su reacción hacia un hombre que trató de besarla mientras informaba en el Mundial.

Júlia Guimarães estaba reportando desde Ekaterimburgo el domingo cuando un hombre se inclinó para besarla en la mejilla mientras hablaba a la cámara.

Cuando el hombre retrocedió, la periodista de TV Globo y SportV detuvo su informe y reprendió al hombre, quien rápidamente se alejó.

"¡No hagas esto! Nunca vuelvas a hacer esto", le gritó al hombre, a quien se puede escuchar pidiendo disculpas en el clip. "No hagas esto, no te permito hacer esto, nunca, ¿de acuerdo? Esto no es educado, esto no está bien".

"Nunca hagas esto a una mujer, ¿vale? Respeta".

Escribiendo en Twitter, Guimarães dijo: "Es difícil encontrar las palabras... Afortunadamente, nunca he experimentado esto en Brasil. Por aquí ha sucedido dos veces. ¡Triste! ¡Es vergonzoso!"

"Es horrible. Me siento indefensa y vulnerable", le dijo a Globo Esporte. "Esta vez respondí, pero es triste que las personas no entiendan por qué las personas sienten que tienen derecho a hacer eso".

Guimarães dijo que también fue hostigada durante el partido inaugural de la Copa del Mundo entre Rusia y Egipto en Moscú.

Añadió que había encontrado numerosos problemas con la atención no deseada en Rusia, que van desde miradas agresivas a canciones ofensivas.

Su reacción fue aplaudida por colegas y el público en general.

El periodista deportivo Paolo Antunes escribió en Twitter: "El tipo es un completo idiota. Un idiota con la mente de un niño de 13 años, pero Júlia Guimarães fue genial en su reacción".

Luciana Boiteux, que trabaja en la Universidad de Río de Janeiro, agregó: "Toda mi solidaridad con la periodista Júlia Guimarães, hostigada en vivo en SportTV, mientras cubría la Copa del Mundo. Después de esquivar el beso, Julia advirtió: 'No te permito que me hagas eso. Nunca le hagas eso a una mujer. ¡Respeto!'. ¡La lucha contra el acoso es de todos nosotros!"

Leiticia Arsenio también respaldó a Guimarães, escribiendo: "Aquí hay un refuerzo del mensaje para RESPETAR A LAS MUJERES y felicitaciones por la forma en que manejó la situación".

El incidente ocurrió justo una semana después de que la periodista colombiana Julieth González Therán fuera agredida sexualmente mientras informaba desde la ciudad rusa de Saransk.

¡RESPETO! No merecemos este trato. Somos igualmente valiosas y profesionales. Comparto la alegría del fútbol, pero debemos identificar los límites del afecto y el acoso.

Therán estaba hablando en cámara cuando el hombre la agarró del pecho y la besó en la mejilla.

Mantuvo la compostura y terminó su informe antes de compartir su historia en las redes sociales.

"Estuve en la escena durante dos horas para prepararme para la transmisión y no hubo interrupciones", dijo a la emisora alemana Deutsche Welle.

"Cuando salimos en vivo, este fan aprovechó la situación. Pero luego, cuando revisé para ver si todavía estaba allí, se había ido".

Después de publicar el video en su cuenta de Instagram, González Therán pidió más respeto para las periodistas.

"No merecemos este tratamiento. Somos igualmente profesionales y dignas. Comparto la alegría del fútbol, pero debemos identificar los límites entre el afecto y el acoso", escribió.

- Vasco Cotovio de CNN contribuyó a este informe.