Esto es lo que sabemos de los niños separados en la frontera de Estados Unidos con México

(CNN) -

Hemos visto una avalancha de actividades recientes de políticos y manifestantes que intentan cambiar la situación. Sin embargo, muchos niños indocumentados aún permanecen diseminados por todo Estados Unidos.

Esto es lo que sabemos y no sabemos sobre la situación complicada y lo que viene a continuación:

Una imagen de padres e hijos inmigrantes.

Lo que sabemos

– Más de 2.500 niños indocumentados han sido separados de sus padres en dos meses, desde que comenzó la política de cero tolerancia de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

La norma ordenaba que cualquier adulto atrapado cruzando la frontera ilegalmente sería sometido a un juicio federal. Esto llevó a que sus hijos fueran enviados a albergues federales en todo el país mientras los casos de sus padres siguieran su curso.

– La mayoría de esos niños no se han reunido con sus padres. Las estadísticas del gobierno, publicadas durante el reciente fin de semana, indicaron que más de 2.000 estaban bajo custodia federal, y poco más de 500 se habían reunido con sus progenitores.

– Donald Trump dijo que quiere que Estados Unidos deporte a personas sin necesidad de un proceso judicial. "No podemos permitir que todas estas personas invadan nuestro país", tuiteó este domingo.

" Cuando alguien entra, debemos, sin jueces o casos judiciales, mandarlos de vuelta inmediatamente de donde vinieron" , continuó. "Nuestro sistema es una burla a la buena política de inmigración y la Ley y el Orden. La mayoría de los niños vienen sin padres ...", agregó.

– James Mattis, secretario de Defensa, dijo que dos instalaciones militares en Texas, la Base del Ejército Fort Bliss y la Base Aérea Goodfellow, podrían ser empleadas para albergar inmigrantes temporalmente. Mattis dijo que el Ejército no está implicado en la política de tolerancia cero. "Para nosotros es un esfuerzo de apoyo logístico", dijo este lunes.

– Tras las críticas generalizadas a la dificultad de encontrar a los padres separados, el gobierno trabaja para organizar mejor las bases de datos que vinculan la información de padres e hijos, dijeron funcionarios federales.

Lo que no sabemos

– Aunque Donald Trump firmó un decreto que dice que las familias no serán separadas más, no hay fechas estimadas para que los aproximadamente 2.000 niños que aún están separados vuelvan a ver a sus padres.

El gobierno publicó un plan para reunir a los niños con sus familias, pero solo después de que se completen los procedimientos de deportación de los padres. Las familias se reunirán antes de la deportación o, si el padre se libera de la detención, después de que el padre solicite ser el patrocinador del niño bajo las reglas del Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos.

– Aún no queda claro quién asumirá la responsabilidad de que padres e hijos se reencuentren. Ninguna de las agencias ligadas al proceso ha sido designada como la responsable principal de la información de padres y niños ni de la misión de volver a juntarlos.

– No sabemos si cada niño logrará reunirse con su padre o madre. Wendy Young, presidenta del grupo de apoyo y defensa legal Kids in Need of Defense, dijo que el proceso es "increíblemente desafiante".

"Lo que temo es que, en algunos casos, pueda ser imposible", agregó.

