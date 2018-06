¿Quién es Alexandria Ocasio-Cortez?

(CNN) - Y tú la conocerás por su nombre.

Un día antes de que Alejandría Ocasio-Cortez, de 28 años, lograra su notable victoria en las primarias demócratas en el 14 - Distrito Congresional de Nueva York, se tomó un momento para observar cómo se la describía en la prensa política.

"Una chica no tiene nombre: titulares del patriarcado político", escribió en Twitter. En los tabloides y en algunas estaciones de televisión locales, ella era, una y otra vez, simplemente el "oponente principal" del representante Joe Crowley.

A Girl Has No Name: Headlines from the Political Patriarchy

— Alexandria Ocasio-Cortez (@Ocasio2018) June 26, 2018

Un poco más de 24 horas después, eso está empezando a cambiar. Ocasio-Cortez se está convirtiendo rápidamente en un nombre familiar.

Su triunfo el martes corona un ascenso notable, lo que probablemente la convierta en la persona más joven en el Congreso en 2019. En caso de que derrote a su oponente republicano, llegará a Washington con una agenda progresista clara: presionar por "Medicare para todos", "la abolición de la Ley de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos y la legislación para sacar grandes cantidades de dinero de la política".

La propia historia de Ocasio-Cortez comienza en el Bronx, el mismo distrito que, junto con partes de Queens, le cumplieron el día de las primarias. Nació y creció allí, hija de padres puertorriqueños de clase trabajadora: su padre nació en el sur del Bronx (murió en 2008, mientras ella estaba en la universidad); su madre, en la isla. Ella estudió en la Universidad de Boston y trabajó en la oficina del senador liberal Lion Ted Kennedy de Massachusetts.

Cuando regresó a casa, Ocasio-Cortez trabajó como organizadora comunitaria y, finalmente, con tensiones económicas enraizadas en la recesión y la pérdida de su padre, comenzó un trabajo de baja remuneración y muchas horas en restaurantes para ayudar a mantener a su familia.

Durante la temporada presidencial de 2016, trabajó como organizadora del senador Bernie Sanders, quien se postuló en las primarias demócratas. En 2017, Ocasio-Cortez lanzó su campaña para derrocar a Crowley, el poderoso demócrata que preside el partido en el condado de Queens.

Su candidatura comenzó a ganar fuerza y Crowley, que no había sido desafiado en más de una década, comenzó a mostrar su debilidad, a principios de este año. Crowley consternó al consejo editorial de The New York Times por no presentarse a un debate en contra de su oponente, citando conflictos de programación.

En declaraciones a Poppy Harlow de CNN el miércoles por la mañana, Ocasio-Cortez enfatizó que su campaña logró tocar las puertas a las que normalmente no llega el establishment demócrata: "los jóvenes... las comunidades de color, las personas que hablan inglés como segunda lengua, la clase trabajadora, personas con dos trabajos que suelen estar demasiado 'ocupadas' para votar".

"Cuando las personas sienten que se les está hablando directamente", dijo en 'CNN Newsroom', "Siento que... harán cosas como asistir a una primaria a mitad de año".

"Es el momento para una Nueva York que funcione para todos nosotros.

El 26 de junio podemos hacer que ocurra, pero solo si tenemos el #corajeparacambiar.

Es hora de ponerse a trabajar. Por favor, retuitea este video y regístrese para tocar puertas. Más en http://Ocasio2018.com para llevar nuestro movimiento al Congreso", dijo Ocasio-Cortez en un tuit.

It's time for a New York that works for all of us.

On June 26th, we can make it happen – but only if we have the #CourageToChange.

It's time to get to work. Please retweet this video and sign up to knock doors + more at https://t.co/kacKFI9RtI to bring our movement to Congress.

— Alexandria Ocasio-Cortez (@Ocasio2018) May 30, 2018

Aunque Crowley superó en recaudación a Ocasio-Cortez, miembro de los Socialistas Democráticos de América (DSA, en inglés) por un margen estremecedor de 10 a 1, su oferta fue supercargada con el lanzamiento de un anuncio en Internet a fines del mes pasado producido por un par de miembros compañeros de DSA.

"Se supone que las mujeres como yo no deben postularse para un cargo", dice Ocasio-Cortez al comienzo del anuncio viral de dos minutos.

Cualquiera que esté familiarizado con la maquinaria política de Nueva York se habría visto en apuros para descartar la línea de la retórica común en camapaña. Después de la noche del martes, será igual de difícil ignorar a Ocasio-Cortez.

- Annie Geng de CNN contribuyó a este informe.