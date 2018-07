Líderes internacionales felicitan a López Obrador por su virtual victoria

(CNN Español) - Luego de que todos los oponentes de Andrés Manuel López Obrador le concedieran su victoria al candidato por coalición Juntos Haremos Historia, varios líderes internacionales felicitaron a AMLO por su victoria, incluso antes de que el Instituto Nacional Electoral diera los resultados iniciales.

López Obrador es el virtual ganador de la elección presidencial en México y sucederá al presidente Enrique Peña Nieto en el sexenio 2018-2024.

Uno de ellos fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tuiteó: "Felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador en convertirse en el próximo presidente de México. Ansío mucho trabajar con él. ¡Hay mucho qué hacer que beneficiará tanto a Estados Unidos como a México!".

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 2, 2018

El expresidente de Ecuador Rafael Correa lo felicitó por su victoria “arrasadora”.

“La Patria Grande está de fiesta. Duro golpe a la restauración conservadora y a los vientos de entreguismo que vivía la región”, dijo Correa en un tuit este domingo.

Felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador, nuevo presidente de nuestro México lindo y querido, con una victoria arrasadora.La Patria Grande está de fiesta. Duro golpe a la restauración conservadora y a los vientos de entreguismo que vivía la región.¡Mucha suerte AMLO!

— Rafael Correa (@MashiRafael) July 2, 2018

El presidente de Bolivia, Evo Morales, extendió su “más calurosa felicitación” a López Obrador por su “contundente victoria” en las elecciones presidenciales. “Estamos seguros que su gobierno escribirá una nueva página en la historia de dignidad y soberanía latinoamericana”, dijo Morales en un tuit.

Nuestra más calurosa felicitación al Hno. Presidente electo @lopezobrador_, por su contundente victoria en las elecciones de #México----. Estamos seguros que su gobierno escribirá una nueva página en la historia de dignidad y soberanía latinoamericana. #AndrésManuelPresidente pic.twitter.com/Gg11vsPWJG

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) July 2, 2018

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien en pocos meses dejará la presidencia luego de ocho años de gobierno, dijo que espera que el virtual presidente electo de México mantenga las relaciones entre los dos países.

Felicitaciones a Andrés @lopezobrador_ por su triunfo electoral en México. Espero que mantenga las excelentes relaciones que hemos tenido entre nuestros dos países.

— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) July 2, 2018

También la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, envió una felicitación al virtual presidente de México por su victoria en la elección.

Felicitaciones al pueblo de México por una amplia y entusiasta participación, al candidato triunfador @lopezobrador_ por su contundente victoria y a las autoridades electorales del @INEMexico por la organización de un proceso ejemplar.#EleccionesMexico2018 pic.twitter.com/uTpDkQLguZ

— Laura Chinchilla M. (@Laura_Ch) July 2, 2018

El expresidente de México, Felipe Calderón (2006-2012) también extendió las felicitaciones a López Obrador y dijo que “en lo que haga bien tendrá todo mi apoyo”.

Los ciudadanos han decidido; felicito a @lopezobrador_ por haber ganado las elecciones el día de hoy. Como mexicano deseo que le vaya bien, y que gobierne con sensatez y honestidad, atento a lo que hagan sus subordinados. En lo que haga bien tendrá todo mi apoyo.

— Felipe Calderón (@FelipeCalderon) July 2, 2018

El exlíder de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, ‘Timochenko’, dijo que con la victoria de AMLO inicia “una nueva etapa” en México.

“Este hombre carga en sus hombros los sueños y esperanzas de las mayorías empobrecidas y excluidas. Felicitaciones al Presidente Electo y éxitos en la construcción de un México más Justo”, tuiteó ‘Timochenko’.

México inicia una nueva etapa con @lopezobrador_ este hombre carga en sus hombros los sueños y esperanzas de las mayorías empobrecidas y excluidas.Felicitaciones al Presidente Electo y éxitos en la construcción de un #México más Justo. ---- pic.twitter.com/7uzrCzOSSp

— Rodrigo Londoño (@TimoFARC) July 2, 2018