Trump “ansía” trabajar con López Obrador, en medio de las tensas relaciones entre EE.UU. y México

(CNN Español) - México y Estados Unidos han mantienen una tensa relación desde hace años, y ahora se abre un nuevo se capítulo en las relaciones bilaterales de estos países, con mensajes conciliadores tanto de Donald Trump como de López Obrador.

Este domingo, cuando se conoció que Andrés Manuel López Obrador fue elegido virtualmente como el próximo presidente de México, Donald Trump tuiteó que “ansía mucho” trabajar con él.

"Felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador en convertirse en el próximo presidente de México. Ansío mucho trabajar con él. ¡Hay mucho qué hacer que beneficiará tanto a Estados Unidos como a México!”.

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 2, 2018

Y en su discurso de victoria, López Obrador dijo que buscará una “relación de amistad y de cooperación para el desarrollo” con el gobierno de Estados Unidos, que esté basada en “el respeto mutuo y en la defensa de nuestros paisanos migrantes que viven y trabajan honradamente en ese país”.

El presidente electo de México dijo este lunes en una entrevista con la cadena Televisa, una de sus primeras apariciones en medios desde su victoria este domingo, que él está a favor de cooperar con Estados Unidos sobre el TLCAN, y agradeció al presidente Donald Trump por las felicitaciones por su victoria.

“Nosotros no pelearemos. Trataremos de buscar una relación amistosa, repito, de cooperación con Estados Unidos. Estoy a favor de que sea aprobado el TLC”, dijo López Obrador en la televisión mexicana. AMLO dijo que el tuit del presidente Trump fue “muy respetuoso” y que “nunca” irrespetará a Trump.

López Obrador también dijo que cree que será “fácil deshacerse de la corrupción” en México y aseguró que él es un “demócrata y no un “dictador”.

Una relación tensa

Las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos han sido tensas desde 2015 cuando el entonces aspirante a la presidencia Donald Trump dijo que los mexicanos llevan a Estados Unidos drogas, crímenes y son violadores.

En junio de ese año, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que “quien habla mal de los mexicanos es porque no conoce a México”.

En los últimos meses, cuando Trump ordenó el despliegue de tropas de la Guardia Nacional a la frontera sur de Estados Unidos, Lopez Obrador dijo que la política exterior de Trump en relación a México está equivocada y que los problemas sociales no se resuelven “con muros ni con el uso de la fuerza”.

“Los problemas sociales y los asuntos de seguridad, sino con desarrollo y bienestar”, dijo AMLO en un evento de campaña a principios de abril en Ciudad Juárez, cerca de la frontera con Estados Unidos, en el que reaccionó a comentarios que hizo Trump días antes acusando a México por hacer muy poco por detener el flujo de inmigrantes en la frontera común.

"No vamos a descartar la posibilidad de convencer a Donald Trump de su equivocada política exterior y, en particular, de su despectiva actitud contra los mexicanos. Estamos dispuestos a poner sobre la mesa, en su momento, nuestro programa de desarrollo para impulsar el crecimiento, generar empleos y garantizar el bienestar y, así, enfrentar de manera conjunta las causas que originan la migración, la inseguridad y la violencia", dijo López Obrador en ese entonces.

Aunque AMLO tendrá que lidiar con los insistentes llamados de Trump a que se construya un muro y que México pague por él, también se ha resistido a la idea del muro y escribió un libro llamado “Oye, Trump”, en el que describe la necesidad de tener unida política frente a la “política deshumanizada y caprichosa del presidente republicano”.

Además en su discurso de este domingo, AMLO dijo que la migración de ciudadanos mexicanos debía ser “por gusto y no por necesidad”, por lo que prometió fortalecer el mercado interno de México para que los residentes no se vieran obligados a salir del país.

Pero el tema migratorio no es el único con el que AMLO tendrá que lidiar. También tendrá que hacerlo con las amenazas de Trump de retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y con la ofensiva comercial que lanzó Trump con su política de “Estados Unidos Primero” en el que impuso aranceles a importaciones de sus principales socios económicos, entre ellos México, Canadá y la Unión Europea.

El equipo del presidente Enrique Peña Nieto ha negociado en los últimos meses una nueva versión del TLCAN con Estados Unidos y Canadá.

En su cierre de campaña la semana pasada en el estadio Azteca, López Obrador sugirió que para renegociar el TLCAN los tres países de Norteamérica deberían incluso ampliar las bondades del acuerdo comercial hacia otras naciones de Centroamérica, con el fin de mejorar las condiciones de vida de aquellos ciudadanos y generar fuentes de empleo en sus países.

Con su propuesta económica, el candidato de izquierda propone fortalecer el mercado interno y convertirlo en un fuerte motor de la economía nacional.

