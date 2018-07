El próximo presidente de México es un crítico de Trump que promete nuevas relaciones con Estados Unidos

(CNN) - Prepárate para una nueva era de relaciones entre México y Estados Unidos.

Los votantes eligieron abrumadoramente a Andrés Manuel López Obrador como el próximo presidente de México, según los resultados preliminares, acogiendo su plataforma izquierdista y sus críticas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

López Obrador, conocido por sus iniciales AMLO, sucederá al presidente Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre.

Andrés Manuel López Obrador saluda a sus seguidores después de su aplastante victoria.

Ha prometido abordar los desafíos más graves de México: pobreza, violencia y corrupción, mientras denuncia el elitismo y encara el populismo en el cargo más importante del país.

Pero a nivel internacional, muchos observarán cómo se desarrollará la actitud respetuosa pero polémica de AMLO hacia Trump.

"Oye, Trump"

Cuando se trata de los pensamientos de AMLO sobre el muro fronterizo propuesto por Trump, el título de su reciente libro en su edición en inglés lo dice todo: "Oye, Trump. Diciendo Sí a un nuevo comienzo para México, diciendo No a un muro", [en la versión en español, el subtítulo es: Propuestas y acciones en defensa de los migrantes en Estados Unidos], con una imagen de AMLO dando conferencias y señalando con el dedo.

López Obrador lideró por más de 20 puntos en las encuestas preelectorales, ya que los mexicanos expresaron una gran insatisfacción con los principales partidos políticos.

En un discurso a sus partidarios, AMLO dijo que forjaría una nueva relación con Estados Unidos "siempre fincada en el respeto mutuo y en la defensa de nuestros paisanos migrantes que viven y trabajan honradamente en este país".

Dijo que la migración debe hacerse por elección, no por necesidad, diciendo que México necesita "fortalecer el mercado interno para tratar de producir en el país lo que consumimos y para que los mexicanos puedan trabajar y ser felices donde nacieron, donde su la familia es, donde están sus costumbres y sus culturas".

Después de la victoria de AMLO, Trump tuiteó felicitándolo y dijo que esperaba trabajar con el virtual presidente.

"Felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador en convertirse en el próximo presidente de México. Ansío mucho trabajar con él. ¡Hay mucho qué hacer que beneficiará tanto a Estados Unidos como a México!”.

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 2, 2018

AMLO correspondió las amables palabras el lunes en una entrevista con Televisa, afiliada de CNN.

"Quiero agradecerle (a Trump) su mensaje, por felicitarme. Fue muy respetuoso", dijo. "Eso es lo que estamos buscando en nuestra relación con Estados Unidos: que haya respeto mutuo, nunca le faltaremos el respeto... No luchamos, siempre buscaremos un acuerdo".

Los migrantes, claves en su discurso de victoria

AMLO mencionó a los migrantes varias veces en su discurso de victoria, enfatizando sus planes para mejorar la economía de México desde cero, con miras a mejorar la vida de los más pobres y vulnerables del país.

Una cosa que AMLO no mencionó el domingo por la noche: cómo planea manejar a los miles de migrantes de Centroamérica que viajan a través de México en su camino a Estados Unidos. En los últimos años, México ha deportado a más centroamericanos que Estados Unidos.

Cuando surgió el tema en un debate presidencial, López Obrador evitó declarar una postura firme sobre ese asunto. Pero sí sugirió que, si era elegido, México dejaría de hacer el "trabajo sucio" de Estados Unidos. También dijo que quería que los países centroamericanos fueran parte de las negociaciones regionales dirigidas a abordar los problemas sociales y económicos que alimentan la migración.

"Vamos a defender a los migrantes de México, de América Central, de todo el continente americano y todos los migrantes del mundo que por necesidad tienen que abandonar sus pueblos para buscar una vida mejor en Estados Unidos; es un derecho humano que vamos a defender para los mexicanos y para todos los migrantes", dijo en un mitin de campaña.

Reduce su salario y desafía a la "mafia del poder"

Para su candidatura AMLO formó parte de una plataforma populista, diciendo que está harto del control que la élite de México, o la "mafia del poder", tiene en el país.

Así que prometió bajar los sueldos de los altos funcionarios e incluso reducir su propio salario a la mitad. (El salario presidencial de 2016-2017 fue de aproximadamente 124.000 dólares, antes de impuestos).

También se comprometió a vender aviones presidenciales y convertir el palacio presidencial en un parque público al tiempo que aumenta los salarios de los trabajadores del Gobierno que tengan sueldos más bajos.

Los partidarios de Andrés Manuel López Obrador celebran en la plaza Zócalo en la Ciudad de México.

Contra la corrupción y la violencia

AMLo celebra su victoria en el Zócalo de la Ciudad de México (Crédito: PEDRO PARDO/AFP/Getty Images)

López Obrador dijo que la infame corrupción en el país era el "resultado de un régimen político en decadencia".

"Estamos absolutamente seguros de que este mal es la causa principal de la desigualdad social y de la desigualdad económica", dijo. "Debido a la corrupción, la violencia ha estallado en nuestro país".

Dijo que trabajará con representantes de las Naciones Unidas, grupos de derechos humanos y organizaciones religiosas para ayudar a abordar la tasa de homicidios, que alcanzó un máximo histórico bajo el mandato de Peña Nieto.

"Los problemas del país son graves", dijo AMLO a Televisa. "Pero tengo confianza y estoy dispuesto a enfrentar estos desafíos".

- Leyla Santiago desde Ciudad de México y Catherine E. Shoichet, Claudia Dominguez, James Griffiths y Samantha Beech, todos de CNN, contribuyeron a este reporte.