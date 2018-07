Francia vs. Bélgica: Thierry Henry, con el corazón divido en la semifinal de Rusia 2018

(CNN) - De los 32 países que llegaron a Rusia para participa en la Copa del Mundo solo quedan cuatro.

Los equipos vinieron de cada continente, pero a las dos semifinales llegaron cuatro países europeos que lucharán por el derecho a presumir y, lo más importante, tener un lugar en la final de la Copa del Mundo, el próximo domingo.

La primera semifinal es entre Francia y Bélgica. Los vecinos europeos se encuentran este 10 de julio en San Petersburgo para decidir quién irá a la final con el ganador entre Croacia e Inglaterra.

El partido de este martes tiene un toque adicional de intriga y es que los jugadores franceses y belgas se conocen muy bien. El mediocampista francés N'golo Kante tendrá la tarea de someter a su compañero del Chelsea Eden Hazard, que es una de las fuerzas creativas del equipo de Bélgica.

En las jugadas de pelota quieta, el portero francés Hugo Lloris, que juega en el Spurs tendrá que estar atento a la amenaza aérea de sus compañeros de equipo y defensas belgas Toby Alderweireld y Jan Vertonghen.

Paul Pogba y Romelu Lukaku, compañeros en el Manchester United, también estarán en lugares opuestos este martes. Pogba ha tenido una presentación alucinante junto a Kante, el mediocampista de Francia, mientras que Lukaku ha anotado cuatro goles en Rusia 2018.

"Nosotros los conocemos, ellos nos conocen a nosotros", dijo a los reporteros en conferencia de prensa el director técnico de Francia Didier Deschamps, quien fue clave en la victoria del equipo francés en la Copa Mundo de 1998.

"La peculiaridad es que hay muchos jugadores en mi equipo que tienen compañeros a los que se enfrentarán. Es una ventaja para ambos equipos", dijo Deschamps. "Haremos todo para aprovechar cualquier oportunidad para llegar a la final de la Copa Mundo", agregó.

Thierry Henry, ¿amigo o enemigo?

Thierry Henry también hizo parte del equipo de la victoria de Francia en 1998. Ahora es asistente de Roberto Martínez, técnico de Bélgica, y ambos planean cómo vencer tácticamente a Francia.

El excapitan francés Henry anotó 51 goles en 123 apariciones internacionales; también ganó el campeonato europeo en 2000 junto con Deschamps.

"Es verdad, es un poco peculiar verlo a él con el equipo de Bélgica", dijo Lloris sobre Henry.

"Creo que su corazón estará dividido, porque antes que nada él es francés. Él ha vivido grandes momentos con la camiseta azul. Anotó la mayoría de goles, es segundo en términos de títulos", dijo Lloris.

"Lo conocemos bien, tiene mucha pasión por el fútbol y estará con los belgas y dará todo para ayudar a su equipo", agregó el portero francés.

El francés Thierry Henry durante una sesión de entrenamiento de Bélgica en Rusia 2018. (Crédito: BRUNO FAHY/AFP/Getty Images)

Este martes será la primera vez en la historia en la que Bélgica compita una semifinal en 32 años.

Ambos equipos han salido de difíciles encuentros con equipos sudamericanos para alcanzar la semifinal. Francia derrotó a Argentina 4-3 en la ronda de octavos de final gracias a la virtuosidad de Kylian Mbappé, mientras que Bélgica tuvo una impresionante victoria 2-1 sobre Brasil en cuartos de final.

"La multitud se merece un gran espectáculo", dijo el mediocampista belga Nacer Chadli a FIFA.com antes de la semifinal del martes.

"Si pudimos vencer a Brasil, no deberíamos temerle a nadie, incluso aunque Francia tenga un equipo tan completo", agregó. "Todos los jugadores creen que nuestro manager está un paso adelante tácticamente, y creo que nuestra hambre de victoria será más grande que la de ellos".