Henry Cavill se disculpa por sus polémicos comentarios sobre #MeToo, tras lluvia de críticas

(CNN) – Tras ser el blanco de fuertes críticas, el actor Henry Cavill se disculpó por las recientes declaraciones que dio acerca del movimiento #MeToo (#YoTambién) en una entrevista con la revista GQ Australia.

La estrella de la película Man of Steel señaló que “las cosas tienen que cambiar, absolutamente, en términos del comportamiento de los hombres”. Sin embargo, agregó: “También es importante mantener las cosas buenas, que eran una cualidad en el pasado, y deshacerse de las cosas malas”.

“Hay algo maravilloso cuando un hombre intenta ligar con una mujer”, continuó. “Existe un acercamiento tradicional a eso, que es agradable. Creo que una mujer debe ser cortejada y pretendida, pero tal vez soy anticuado por pensar eso”.

Acto seguido Cavill soltó que “es muy difícil hacer eso si hay ciertas reglas establecidas”.

Y remató: “Porque entonces es como ‘Bueno no quiero subir y hablar con ella porque me van a decir violador o algo’. Así que piensas: ‘Olvídalo, en lugar de eso voy a llamar a una exnovia y luego simplemente volveré a una relación que nunca funcionó realmente’. Pero eso es mucho más seguro que lanzarme a las llamas del infierno porque soy alguien que está en el ojo público y si coqueteo con alguien, ¿quién sabe lo que pueda a pasar?”.

La respuesta en redes sociales no se hizo esperar: condenó las declaraciones del actor.

Henry Cavill a whole idiot. The whole Me Too movement has him scared someone may call him a rapist?? Just don’t rape anyone HENRY

— Jaz -- ---- (@BaddestPadme) July 12, 2018

“Henry Cavill es un completo idiota. ¿Le asusta todo el movimiento Me Too porque alguien pueda llamarlo violador? Simplemente no violes a nadie HENRY".

Things that make me go #WTF. If your approaching to "chasing" and/or talking to or picking up women leads you to be afraid a woman might accuse you of Rape and/or Sexual Assault this leads me to question your style of "chasing" women. #DoBetter #HenryCavill #MeToo

— Crystal Storm (@WriterStreamer) July 12, 2018

“¿Cosas que me hacen preguntarme: ‘qué onda’? Si tu manera de acercarte a “cortejar” una mujer y/o hablar con ella o ligar lleva a que tengas miedo de que una mujer pueda acusarte de violación y/o agresión sexual, esto me hace cuestionar tu estilo de “cortejar”.

Este viernes, Cavill le envió un comunicado a CNN en el que señaló: “Luego de ver la reacción a un artículo en particular sobre mis sentimientos acerca de las citas y el movimiento #MeToo, solo quiero disculparme por cualquier confusión y malentendido que esto haya podido generar”.

“La insensibilidad no fue, de ninguna manera, mi intención”, se leía en el pronunciamiento. “A la luz de esto, simplemente me gustaría aclarar y confirmarles a todos que siempre he tenido –y lo seguiré haciendo– a las mujeres en el más alto nivel de respeto, sin importar el tipo de relación que sea: amistad, profesional o una pareja”.

“Nunca tendría la intención de faltarle el respeto de ninguna manera o forma”, insistió Cavill. “Esta experiencia me ha enseñado una lección valiosa sobre el contexto y el matiz de las libertades editoriales. Anhelo poder aclarar en el futuro mi postura hacia un tema que es tan vitalmente importante y en el que apoyo de todo corazón”, concluyó.