La Unión Europea y Japón firman un acuerdo comercial que cubre un tercio de la economía mundial

(CNNMoney) - La Unión Europea y Japón firmaron un gigantesco acuerdo comercial este martes que corta o elimina aranceles a casi todos sus productos.

El acuerdo cubre a 600 millones de personas y casi un tercio de la economía global. También es un gran respaldo al sistema de comercio global que está cada vez más bajo una incesante amenaza del proteccionismo.

El tratado elimina los aranceles a las exportaciones europeas como el queso y el vino. Las firmas fabricantes de vehículos japoneses enfrentarán menos barreras dentro de la Unión Europea.

El desmantelamiento de las barreras comerciales marca un fuerte contraste con el enfoque del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha impuesto aranceles a una gran cantidad de bienes extranjeros y está amenazando con tomar más acciones.

Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, calificó el acuerdo como el “acuerdo comercial bilateral más grande jamás hecho”.

“Las relaciones entre la Unión Europea y Japón nunca han estado más fuertes”, dijo en un comunicado. “Geográficamente, estamos muy lejos. Pero política y económicamente no podríamos estar más cerca”.

Japón y la Unión Europea comerciaron cerca de 129.000 millones de euros (unos 152.000 millones de dólares) en bienes el año pasado, según datos de la Unión Europea.

With the largest bilateral trade deal EVER, today we cement Japanese-European friendship. Geographically, we are far apart. But politically and economically we could hardly be any closer. With shared values of liberal democracy, human rights and the rule of law. pic.twitter.com/ICcGTY3XI8

— Donald Tusk (@eucopresident) July 17, 2018

Ross Denton, socio de Baker McKenzie, dijo que el acuerdo firmado este martes envía una “señal muy fuerte a la administración de EE.UU. de que la Unión Europea y Japón, los dos grandes socios comerciales de Estados Unidos, ven beneficios en eliminar barreras comerciales y reducirlas, en vez de aumentar aranceles”.

La comisionada de comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmström, dijo el mes pasado que Europa estaba deseando reducir algunos de sus aranceles y cooperar con Estados Unidos. Pero el Gobierno de Trump “cerró la puerta” a las conversaciones y por tanto impuso los aranceles al acero y al aluminio de la Unión Europea. Muy pronto Estados Unidos aplicará aranceles a los vehículos europeos.

Trump también sacó a Estados Unidos del Acuerdo Trans Pacífico al inicio de su presidencia, otro acuerdo comercial que reducía los aranceles y las barreras comerciales para los otros 11 firmantes.

Los impuestos globales promedio están cerca de mínimos históricos. Actualmente los productos en la Unión Europea enfrentan impuestos promedio de 1,6% cuando llegan de Japón, mientras que los productos japoneses enfrentan aranceles de 2,9% en la Unión Europea, según la Organización Mundial del Comercio.

Aún así, la Unión Europea dijo que los aranceles les cuestan a las compañías 1.000 millones de dólares (1,2 millones de dólares) cada año.

Se espera que el acuerdo comercial entre en vigor en 2019 después de ser aprobado por los legisladores de ambos lados.