Trump dice que tendrá otra reunión con Putin y tilda a los medios de "enemigos de la gente"

Washington (CNN) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está "deseando" reunirse de nuevo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para "empezar a implementar" los temas que discutieron durante su encuentro a principios de esta semana.

La Casa Blanca dijo este jueves que hay conversaciones en curso para que el presidente ruso Putin vaya a Washington este otoño boreal.

La secretaria de prensa, Sarah Sanders, escribió en Twitter: "En Helsinki, @POTUS acordó un diálogo continuo a nivel de trabajo entre los dos equipos del consejo de seguridad. El presidente Trump le pidió a @Ambjohnbolton que invite al presidente Putin a Washington en el otoño y esas conversaciones ya están en marcha".

Trump, que se encontró en una importante controversia política tras su encuentro con Putin en Helsinki, Finlandia, acusó a los medios de noticias (a los que calificó como "enemigos de la gente") de distorsionar la cumbre y ansiar una confrontación entre Estados Unidos y Rusia.

En una serie de tuits este jueves por la mañana, Trump argumentó que su cumbre con Putin fue "un gran éxito".

"La cumbre con Rusia fue un gran éxito, excepto para los verdaderos enemigos de la gente, los medios de noticias falsas", tuiteó el presidente. "Estoy deseando nuestra segunda reunión para que podamos empezar a implementar algunas de las muchas cosas que discutimos, incluyendo parar el terrorismo, la seguridad de Israel, la proliferación nuclear, los ciberataques, el comercio, Ucrania, la paz en Medio oriente y más".

Putin ha señalado en la ola de esta cumbre con Trump que él y el presidente estadounidense llegaron a varios acuerdos, pero ni Trump ni la Casa Blanca confirman ningún acuerdo sustancioso entre los dos países.

Los tuits de Trump este jueves llegan cuando él ha alternado entre tratar de sofocar un alboroto político por sus comentarios en Helsinki —se negó a respaldar a la inteligencia de Estados Unidos en sus conclusiones sobre la interferencia rusa en las elecciones— y su deseo de no dar marcha atrás y pedir perdón.

Trump después dijo que no se había expresado bien, pero no ha reconocido que él repetidamente ha puesto las conclusiones de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos y las negaciones de Putin al mismo nivel.

En su lugar, Trump ha insistido de nuevo en que "no hubo colusión" entre su campaña y Moscú y también dijo que podría "haber otra gente" que hubiera interferido en las elecciones de 2016.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su llegada a la conferencia de prensa tras su cumbre en Helsinki el 16 de julio de 2018. (Crédito: YURI KADOBNOV/AFP/Getty Images)

A la vez, Trump ha criticado durante la semana a los medios de noticias, culpando a los reporteros de la cobertura negativa de la cumbre, incluso cuando mucho de lo reportado estaba centrado en la condenas de los republicanos.

El ataque de Trump a los "enemigos de la gente" este jueves marca la segunda ocasión en la que Trump ha salido de una cumbre con un dictador que restringe la libertad de prensa y después ha atacado a los medios como el "enemigo".

"El mayor enemigo de nuestro país son las noticias falsas promulgadas fácilmente por tontos", tuiteó Trump el mes pasado después de exagerar el resultado de su cumbre con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un.