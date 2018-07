Apuñalan de muerte a Denis Ten, el primer patinador kazako en ganar una medalla olímpica

(CNN) - Muchos le están rindiendo tributo a Denis Ten, la estrella del patinaje de Kazajistán ganador de una medalla olímpica, que murió este jueves a los 25 años después de ser apuñalado en un intento de robo.

Ten, que se volvió el primer patinador Kazastán en ganar una medalla olímpica cuando aseguró un bronce en Sochi 2014, fue apuñalado mientras dos hombres intentaban robar los espejos de su auto, según la agencia de noticias Kazinform.

El exmedallista olímpico fue llevado al hospital después del ataque en Almaty, la ciudad más grande del país, pero murió después por las heridas.

El patinador estadounidense Adam Rippon describió a Ten como una “gran inspiración”.

“Mi amigo patinador @Tenis_Den murió hoy. Él era muy amable con todo el mundo y una gran inspiración para mí y muchas otras personas”, escribió Rippon en Twitter.

“Asesinado en las calles de Kazajstán. Denis, gracias por mostrarnos cómo ser un campeón. Tu tiempo con nosotros fue muy corto. Te amo por siempre”, añadió.

— Adam Rippon (@Adaripp) July 19, 2018

Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, dijo: “Denis Ten fue un gran atleta y un gran embajador de su deporte. Una cálida personalidad y un hombre encantador. Una tragedia haberlo perdido a tan corta edad”.

Al competir en sus terceros Juegos Olímpicos, Ten finalizó en el puesto 27 de los Juegos Olímpicos de PyeongChang de Corea del Sur a principios de 2018.

Ten ascendió dos veces al podio en el Campeonato Mundial, ganando la medalla de plata en 2013 y la de bronce en 2015.

El Ministerio de Cultura y de Deportes de Kazajstán Arystanbek Mukhamediul dijo que el ataque fue “una tragedia horrorosa e injusta”, reportó Kazinform.

“Denis Ten es una increíble figura en el mundo del patinaje, la leyenda de nuestro deporte, nuestro orgullo. Él murió a pesar de los mejores esfuerzos de los médicos de luchar por su vida”.

Varios atletas de Japón, un país conocido por producir algunos de los patinadores más exitosos del mundo, rindieron homenaje a Ten en las redes sociales.

“¿Cómo puede pasarle esto a una persona que ha sido amable con todo el mundo?”, dijo en Instagram Daisuke Takahashi, que ganó medalla de bronce en los Olímpicos de Invierno en Vancouver 2010.

Shizuka Arakawa, medallista de oro en patinaje individual en los Olímpicos de Turín 2006, recordó la “brillante y amable sonrisa” de Ten y cómo solía tomarle fotos sin que él se diera cuenta.

“No lo puedo creer. No quiero creerlo. Su muerte me rompe el corazón”, dijo ella.

— Chie Kobayashi de CNN contribuyó con este reporte.