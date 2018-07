Toma de rehenes en Trader Joe's de Los Ángeles termina con una persona muerta

(CNN) - La Policía de Los Ángeles (LAPD) informó este sábado sobre una situación de rehenes en la tienda de comestibles Trader Joe's (TJ) en Hollywood. Una mujer murió dentro del almacén.

Scroll for more content...

El sospechoso ya se encuentra bajo custodia de las autoridades. "Hemos detenido exitosamente al sospechoso sin incidentes. La situación continúa en curso, mientras los agentes avanzan verificando la ubicación", dijo la LAPD en Twitter.

El sospechoso resultó herido en su brazo izquierdo, tras intercambiar disparos con la policía, informó el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti. Una mujer fue asesinada dentro de la tienda. Fue sacada del Trader Joe's por el departamento de policía y declarada muerta en el lugar.

El sospechoso conversó por teléfono con la policía durante el incidente. Entre 40 y 50 personas personas se encontraban la tienda cuando los hechos ocurrieron inicialmente, dijo el alcalde. El sospechoso liberó a algunos de los rehenes durante la situación.

Sin embargo, antes de rendirse se puso esposas a sí mismo y el Departamento de Bomberos atiende las heridas que tiene, añadió el alcalde Garcetti.

Durante la toma de rehenes, que duró cerca de tres horas, el hombre armado hizo múltiples demandas, según en el jefe de la policía de Los Ángeles, Michael Moore.

Al lugar de los hechos llegaron 18 ambulancias y más de 100 bomberos, según David Ortiz, portavoz de LAPD . Ni policías ni bomberos han resultado heridos. El centro de reunificación familiar está ubicado en la estación de policía del noreste.

El portavoz señaló que el sospechoso sería un hombre negro de 28 años. De acuerdo a las autoridades, estuvo involucrado en una disputa familiar en la que le disparó a su abuela y a una mujer. Después, huyó del lugar en el vehículo de su abuela, llevándose consigo a la víctima femenina, dijo el portavoz.

No está claro si la abuela del sospechoso sigue con vida, explicó el alcalde. La mujer ha tenido una serie de cirugías en un hospital local de acurrdo a Moore.

Lo que sabemos

"A la 1:30 de la tarde hora local (4:30 p.m. hora del este), se registró un tiroteo en la calle 32 de Los Ángeles. Las víctimas fueron una anciana y una mujer joven. El sospechoso huyó en un auto Camry de 2015. La división de Hollywood de la Policía de Los Ángeles vio al vehículo y al sospechoso y empezó la persecución", dijo el agente de la Policía de Los Ángeles Mike Lopez a CNN.

Agregó que, durante la persecución, el sospechoso les disparó múltiples ráfagas a los agentes, pero ninguno de ellos resultó heridos. La persecución finalmente terminó en la avenida Hyperion, cerca al almacén de Trader Joe's en Silverlake, según Lopez. "El sospechoso se estrelló contra un poste y huyó al interior del Trader Joe's".

López dijo que los clientes salieron corriendo del Trader Joe's.

La portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Margaret Stewart, dijo que una paciente de 20 años de edad había sido trasladada a un hospital en buenas condiciones. Ella fue sacada de un vehículo, no del interior de la tienda, dijo Stewart. No quedó inmediatamente claro si esta mujer es la misma del tiroteo original.

"Estamos a la espera y preparados para apoyar, pero no hay confirmación de cuántas personas pueden estar adentro", agregó Stewart antes de que la policía detuviera al sospechoso.

La LAPD tuiteó inicialmente: "Hay un incidente activo de la policía en el Trader Joe's cerca de la intersección de Hyperion Ave y Griffith Park Blvd en #Silverlake. Por favor manténgase alejado del área".

There is an active police incident at the Trader Joe’s near the intersection of Hyperion Ave and Griffith Park Blvd in #Silverlake. Please stay clear of the area. A Public Information Officer is responding and more information will be released as it becomes available.

— LAPD HQ (@LAPDHQ) July 21, 2018

El incidente comenzó alrededor de las 3:30 p.m. hora local (6:30 p.m. ET) y provocó una gran respuesta de la policía.

El video aéreo filmado desde un helicóptero mostraba un vehículo blindado estacionado afuera de las puertas de la tienda, policías armados con escudos y un hombre que caminaba con las manos en alto.

El video también mostraba a agentes que transportaban a una persona que parecía herida, así como a personas que salían por la ventana de una tienda y bajaban por una escalera de cuerda.

López dijo que no sabía si la policía o el sospechoso habían disparado algún tiro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó sobre la situación

Watching Los Angeles possible hostage situation very closely. Active barricaded suspect. L.A.P.D. working with Federal Law Enforcement.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2018

"Estoy viendo la posible situación de rehenes muy de cerca. El sospechoso está atrincherado. LAPD está trabajando con las fuerzas federales", escribió.

"Veo las dos puertas de vidrio frontales con disparos"

Don Kohle, de 91 años, estaba llegando al Trader Joe's para ir de compras cuando ocurrieron los hechos. "Estaba dando la vuelta en la esquina y de repente veo que este coche oscuro golpea un hidrante o un poste o algo así fue tan caótico. Se hubiera estrellado directamente contra Trader Joe's", relató Kohle. Entonces, dice, vio a "este tipo" salir del auto y comenzar a correr hacia el almacén. "Miro detrás de mí y hay dos policías que vienen con armas pesadas, luego boom boom boom boom, así que entro en TJ's y veo a este tipo y él entra. Y veo las dos puertas de vidrio frontales con disparos", añadió. Entonces, dijo Kohle, cuando observó a su alrededor vio que había un empleado del local tirado en el piso, y luego toda la ayuda fue tendida en el suelo. El empleado de TJ no estaba sangrando".

También dijo que todas las personas permanecieron en el Trader Joe's hasta que la policía de Los Ángeles los sacó. "Me ayudaron a llevarme al otro lado del estacionamiento y de alguna forma me arrojaron sobre una pared ".

Una gerente de Gelson's Market, ubicado al otro lado de la calle de Trader Joe's, señaló que personas dentro de la tienda oyeron disparos en el exterior. Mucha gente gritó y se tiró al piso, relató. La gerente no quiso revelar su nombre.

Hasta donde ella sabía, nadie en Gelson resultó herido. Actualmente, la tienda está bloqueada, pero los clientes pueden salir por la parte posterior del edificio.

CNN habló con los empleados de las tiendas cercanas Jersey Mikes y What the Fish, ambos almacenes están cerrados y nadie fue herido.