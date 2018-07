Famosos se vuelcan en apoyar a James Gunn tras el despido de 'Guardians of the Galaxy'

(CNN) - Algunos en Hollywood están apoyando a James Gunn luego de que Disney cortara las relaciones con el director.

Gunn fue despedido de "Guardians of the Galaxy 3" la semana pasada después de que tuits de hace varios años resurgieran. En ellos hacía bromas sobre pedofilia y abuso sexual.

El domingo, la actriz Selma Blair instó a Disney a "RECONTRATAR A JAMES GUNN" y alentó a sus seguidores a firmar una petición de Change.org en apoyo de él.

"Porque si las personas son castigadas a pesar de cambiar, entonces, ¿qué le enseña eso a las personas sobre los errores y la evolución?", tuiteó Blair. "Este hombre es uno de los buenos".

Hasta el lunes, casi 200.000 personas habían firmado la petición.

La estrella de "Guardians of the Galaxy" Dave Bautista también publicó apoyo para Gunn.

"Tendré más que decir, pero por ahora todo lo que diré es esto... @JamesGunn es una de las personas más cariñosas, afectuosas y bondadosas que he conocido. Es gentil y amable, y se preocupa profundamente por las personas y los animales. Él ha cometido errores. Todos lo hemos hecho. NO estoy de acuerdo con lo que le está pasando".

Bautista luego escribió: "¿Qué harás cuando te ataquen los #cybernazis? ¿Quién te apoyará?".

"¿Quién se distanciará cobardemente de ti?", escribió. "¿Quién te castigará por BROMAS horribles en el pasado en lugar de defenderte por INSPIRAR a millones? ¡MILLONES! #Recención #Injusticia @JamesGunn".

Las coestrellas de Bautista Zoe Saldana y Chris Pratt también hablaron, aunque no tan directamente.

"Ha sido un fin de semana difícil, no voy a mentir", escribió Saldana. "Me estoy tomando una pausa para entender todo antes de hablar fuera de término. Solo quiero que todos sepan que amo a TODOS los miembros de mi familia GOTG. Siempre lo haré".

Pratt citó el protoevangelio de Santiago [James, en inglés] 1:19.

"Comprendan esto, mis queridos hermanos y hermanas. Dejen que cada persona sea rápida para escuchar, lenta para hablar, lenta para enojarse", escribió Pratt, lo que algunos interpretaron como su respuesta a la controversia.

Otros, incluido el cocreador de "Rick y Morty", Justin Roiland, también cuestionaron si el castigo se ajustaba a las acciones pasadas de Gunn.

"Esto es una locura para mí. ¡¿Es esto real?! Jesús. Bueno, ahí va esa película con calificación R tipo jar jar binks en la que he estado trabajando. ¡RENUNCIO, DISNEY!"

"Para no tener que seguir escribiendo esto una y otra vez: no estoy defendiendo sus viejos chistes. Solo lean uno, de todos modos. Es que lo despidieron con tuits ANTIGUOS con la intención de bromas (malas)... es un concepto loco y solo digo: no hay más películas con calificación R tipo jar jar binks. Estoy caminando. Paz", dijo Justin Roiland.

"No puedo creer lo que Disney le está haciendo a @JamesGunn. Esta cultura sin sentido de tolerancia cero tiene que parar", tuiteó Fede Álvarez.

El comediante y actor Patton Oswalt apuntó a la personalidad de la extrema derecha de las redes sociales Mike Cernovich, a quien se atribuye haber desenterrado los viejos comentarios de Gunn.

"Este es uno de los tuits MENOS desagradables de Mike Cernovich, el tipo que, después de ejecutar una campaña de desprestigio al estilo Gamergate, acaba hacer que despidan a James Gunn de Guardians of the Galaxy Vol 3.", dijo Oswalt en un retuit de lo que parecía ser un tuit de Cernovich sobre la violación en una cita, date rape.

Alan Horn, presidente de The Walt Disney Company, describió los tuits anteriores de Gunn como "indefendibles e inconsistentes con los valores de nuestro estudio" en una declaración anunciando el despido de Gunn el viernes.

Después de ser despedido, Gunn emitió un comunicado disculpándose por sus polémicos tuits.

"Incluso después de muchos años, asumo toda la responsabilidad por la forma en que me comporté en ese momento. Todo lo que puedo hacer ahora, más allá de ofrecer mi más sincero arrepentimiento, es ser el mejor ser humano que pueda ser: aceptar, comprender, comprometerme con la igualdad, y mucho más reflexivo sobre mis declaraciones públicas y mis obligaciones con nuestro discurso público. Para todos los que están dentro de mi industria y más allá, vuelvo a ofrecer mis más profundas disculpas", decía en parte la declaración de Gunn.