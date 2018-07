Erupción del volcán Kilauea de Hawai podría durar meses o incluso años, según geólogos

(CNN) - Los geólogos que monitorean la erupción del volcán Kilauea, en Hawai, dicen que podría continuar expulsando lava por un largo tiempo.

El volcán ha estado en erupción desde principios de mayo en la zona de Leilani Estates, en la isla grande de Hawai, forzando evacuaciones y destruyendo más de 700 viviendas. El Observatorio de Volcanes de Hawai, del Servicio Geológico de Estados Unidos, dijo que la erupción cubrió más de 23 kilómetros cuadrados con lava negra y agregó 284 hectáreas de tierra nueva a la isla.

Un informe del Observatorio de Volcanes de Hawai descubrió que esta erupción, en lo que los geólogos llaman Zona de Rift Este del Kilauea, ha producido un mayor volumen de lava que las erupciones pasadas en el área.

"Dado este volumen y la extracción sostenida de magma del depósito de la cumbre sin una deformación apreciable en la Zona Este del Rift, es muy probable que la erupción pueda continuar por meses o años", dijo el informe.

El volcán Kilauea ha estado en erupción de forma intermitente durante siglos, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos.

La erupción más reciente ha generado docenas de fisuras en la superficie de la Tierra, lo que permite que emanen lava y gases peligrosos. El más prominente es la fisura 8, que arroja lava que va en un canal desde Leilani Estates hasta el océano.

El informe detalla que la lava fluye desde la fisura 8 a una tasa estimada de 100 metros cúbicos por segundo y no muestra signos de disminución de la presión.

"Si la erupción en curso mantiene su estilo actual de actividad a una alta tasa de erupción, entonces puede tomar meses o un año o dos para disminuir", se señala. "Si bien este parece ser el resultado más probable, una pausa en la erupción, seguida de actividad adicional, no puede descartarse", se agrega.

El Observatorio de Volcanes de Hawai entregó el informe a la Defensa Civil del Condado de Hawai para ayudarlos a prepararse ante posibles amenazas de la erupción.

Se informó que una brecha en el canal actual podría desviar la lava en una nueva dirección y poner otras zonas en riesgo.

"El principal peligro del cono fuente y del sistema de canales es una falla de las paredes del cono, del canal o el bloqueo del canal donde se divide en vías más estrechas. Cualquier fenómeno podría desviar la mayoría, si no la totalidad, de la lava a un nuevo curso", se indica en el reporte.

El informe se enfocó en las amenazas a las áreas al norte del flujo de lava actual, porque estas no han sido evacuadas.