Bruce Willis será 'rostizado' en Comedy Central

(CNN Español) - ¿Te imaginas estar sentado en medio de 200 personas, ser el centro de atención y que un grupo de famosos de Hollywood diga lo peor de ti y ‘saquen tus trapitos al sol’? De esto se trata el programa ‘Roast’ que la cadena Comedy Central estrenará con un solo objetivo: 'quemar' al actor Bruce Willis.

Celebridades como la estrella de la NBA, Dennis Rodman, la presentadora Martha Stewart, Edward Norton, Jeff Ross, Cybill Shepherd, Nikki Glaser, Lil Rey, Howery, Dom Irrera y Kevin Pollak, serán los encargados de quemar la vida y obra del artista.

Todos ellos estarán bajo la batuta del maestro de ceremonias Joseph Gordon-Levitt, quien será el encargado de criticar y escudriñar sin compasión en la carrera y vida personal del actor que ha aparecido en películas como ‘Duro de matar’ y ‘El quinto elemento’.

Se espera que Bruce Willes reciba 'golpes' sobre su estilo de actuar, sus películas, su música, su edad y mucho más. Además, se tendrá que enfrentar a una de las personas que mejor lo conocen: su exesposa Demi Moore.

El Roast de Bruce Willis se podrá ver en Latinoamérica el lunes 30 de julio a las 10:00 p.m. por Comedy central.