¿Cuál es el 'sexto sentido' de la DJ colombiana Ali Stone?

(CNN Español) – Su nombre de nacimiento es Alicia Gómez pero es conocida como Ali Stone en los escenarios.

Ali es productora, cantautora y DJ. Esta 'rola' tiene un sexto sentido y además compartió los escenarios con Justin Bieber durante su aclamado 'Purpose Tour'.

Ali Stone abrió las puertas de su hogar a Zona Pop para una distendida y divertida charla vía Skype.

Stone, de 25 años, reveló cómo fueron sus inicios musicales, nos habló de sus eclécticas influencias y hasta del día que conoció a Juanes, cuando a penas era una niña.

Stone compuso el 'score' de la película de terror "Demental" y con esta producción se convirtió en la mujer más joven en componer una banda sonora para una cinta.

Ali Stone se encuentra promocionando su más reciente producción discográfica, 'Sexto Sentido', un álbum con 'flow' que evoca cada uno de los sentidos y es un viaje por la vida y la muerte.

