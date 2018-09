La violación con una manguera a una niña de 7 años en India, el último capítulo de una serie de ataques a niñas

(CNN) - Una niña de 7 años se encuentra en estado crítico en un hospital de Nueva Delhi después de someterse a una cirugía por lesiones que sufrió mientras era violada con una manguera de agua, informaron el miércoles las autoridades de India.

Su madre estaba al lado de su cama después de que la niña se sometió a horas de cirugía. El tipo exacto de tubería utilizada en el asalto no está claro.

Un joven de 21 años fue arrestado en conexión con la violación, que ocurrió en el distrito de Shahdara, en el noreste de la ciudad, dijo Meghna Yadav, comisionada adjunta de la policía de Delhi.

Yadav no pudo proporcionar más detalles, según dijo. Pero Swati Maliwal, presidenta de la Comisión de Mujeres de Delhi, dijo que la niña sufría un dolor extremo después del ataque.

"Estamos trabajando en su plan de rehabilitación", le dijo a CNN. "Es muy lamentable que estos casos de violación no terminen en Delhi. Los recursos policiales continúan siendo extremadamente bajos en Delhi".

En una serie de tuits, Maliwal proporcionó detalles adicionales del ataque, diciendo que la niña, que proviene de una familia pobre, había sido atraída a un parque en Seemapuri, donde el agresor la agredió. Ella estaba sangrando "incesantemente" después del ataque, Maliwal tuiteó.

Just met with 7 year old rape survivor who was brutally raped in Seemapuri yesterday by a 22 year old man. He took her to a park, inserted water pipe inside her private part & then raped her. Girl is v critical, has bled incessantly & was operated upon. Mom single parent, v poor!

— Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) September 18, 2018

"No puedo describir el dolor que estaba experimentando la niña. Ya está desnutrida, tiene una larga lucha por delante", agregó. "Vamos a apoyarla en su lucha legal para garantizar la pena de muerte a sus culpables. Presentará una solicitud de compensación y hará todos los esfuerzos para rehabilitarla".

Aumento de violaciones

Una serie de ataques a niñas en el último año han provocado indignación en India. La última violación evoca recuerdos de un ataque de diciembre de 2012 que puso a la crisis de la violación de India bajo un foco de atención.

En ese incidente, seis hombres abordaron un autobús privado, agarraron a una mujer de 23 años, incapacitaron a un hombre con el que había ido al cine y procedieron a turnarse para violar a la mujer mientras la golpeaban con una barra de hierro. Ella murió de una falla orgánica después de ser transportada a Singapur para recibir tratamiento adicional.

En otro caso impactante, una niña de 11 años en Chennai fue drogada y violada en grupo en julio por 17 hombres, con edades comprendidas entre los 20 y los 60 años, que trabajaban en el edificio donde vivía, según la Policía.

Otras presuntas víctimas recientes incluyen a una joven de 15 años en el estado de Bihar que le dijo a la Policía en julio que un director, dos profesores y 16 niños la violaron repetidamente en el transcurso de seis meses, y una niña de 17 que en abril acusó a un legislador de Uttar Pradesh de participar en su violación en grupo durante el transcurso de nueve días en junio de 2017.

Familias protestan por violaciones a niñas en India.

En el último caso, el padre de la niña fue agredido fatalmente el día después de que ella intentara prenderse fuego frente a la casa de un funcionario de Uttar Pradesh. Los transeúntes la detuvieron.

En abril, India introdujo una ley temporal que hace que quien viole a una menor de edad o quien participe en una violación en grupo sea castigado con la muerte. Pero Maliwal dijo en Twitter que aún no se había implementado en Delhi.

Según la Oficina Nacional de Registros Criminales, hubo 39.000 violaciones en India en 2016, una tasa de aproximadamente una violación cada 13,5 minutos. El total marcó un aumento del 12% con respecto al año anterior.

- Sugam Pokharel y Anna Coren, de CNN, contribuyeron a este informe.