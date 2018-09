La canasta básica en Argentina subió un 36,9% en solo un año; ¿qué ocurrió en el resto de América Latina?

(CNN Español) - Vivir cada vez es más caro en Argentina. Así se desprende del informe sobre condiciones de vida del Ministerio de Hacienda, publicado este jueves. De acuerdo a datos oficiales, la canasta básica total subió un 36,9% entre agosto de 2017 y el mismo mes de 2018. En el caso de la canasta básica alimentaria, el aumento fue del 33,6 %

De acuerdo con estos datos, la canasta básica aumentó tanto en 2017 en comparación con 2016, como en 2018 en comparación con 2017. Aún así, ha sido en los tres últimos meses estudiados (junio, julio y agosto de 2018) cuando la subida ha sido más pronunciada.

En números absolutos, en agosto de 2017 la canasta básica total costaba 4.933,63 pesos argentinos (unos 131 dólares), mientras que en el mismo mes de 2018 el costo ha subido hasta 6.753,70 pesos (179 dólares).

Por lo que respecta a la canasta básica alimentaria, en agosto de 2017 su costo era de 2.021,98 pesos (unos 54 dólares), mientras que este año ha ascendido hasta los 2.701,48, equivalente a 71 dólares.

Si se miran las variaciones mensuales en lugar de anuales, la tasa es igualmente importante: ente julio y agosto de este año la canasta básica alimentaria subió un 2,8%, mientras que la canasta básica total ascendió un 3,6%.

¿Cuál es la situación en otros países?

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) elabora cada mes un informe sobre las tasas de inflación alimentaria en los países de la región. Aunque los datos exactos no coinciden con lo mostrado en el reporte del Gobierno argentino, sí que igualmente muestran que los precios están aumentando.

En su último informe, de junio de 2017 con datos de abril a mayo, Argentina era el país de América del Sur con mayor tasa de inflación alimentaria: un 1,2%. En el lado opuesto se situó Perú, que presentó un decrecimiento de precios de un 2,1%, de acuerdo con este reporte de la FAO. En Colombia el costo de la canasta básica alimentaria mostró un pequeño aumento de 0,1%.

Por su parte, los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia muestran que, entre agosto de 2017 y 2018, el aumento del Índice de Precios de Consumo (IPC) fue del 3,1%, una subida inferior a la experimentada en el mismo periodo del año anterior.

Una mujer en un supermercado de Argentina el 8 de septiembre de este año. (Crédito: STF/AFP/Getty Images)

Por lo que respecta a Centroamérica y México, el informe de la FAO señala que Guatemala fue donde se presentó mayor incremento de precios: un 0,8%, igualmente inferior al experimentado ese mes en Argentina. Tras Guatemala se situaba México, con un aumento del 0,6%.

Según datos oficiales del Gobierno de México, entre agosto de 2017 y 2018 el precio de la canasta básica aumentó un 4,90%, aunque no especifica la equivalencia exacta en pesos.

De hecho, sobre este último país, la Universidad Autónoma de México alertó a principios de septiembre de que 62 millones de mexicanos no tenían dinero suficiente para comprar la canasta básica.