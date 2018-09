10 cosas únicas de los colombianos

(CNN Español) - Colombia celebra este 20 de julio su fiesta nacional de independencia. La nación latinoamericana es un país único en la región y que alberga una de las mayores diversidades de fauna y flora del mundo. Los colombianos, por su parte, son alegres, festivos y hospitalarios. Mira estos 10 datos que hacen únicos a los colombianos. ¿Cuál agregarías?

1. Los colombianos están entre las personas más felices de la Tierra. Según un índice de 2016 que muestra en qué es mejor cada país, Colombia es el campeón en felicidad. Un informe del World Happiness Report de 2017 ubica al país como número 2 en la lista después de Fiyi.

(LUIS ROBAYO/AFP/Getty Images)

2. Colombia fue seleccionado entre los cinco mejores destinos para visitar en 2017. Según una lista de Lonely Planet es un país con "un cambio espectacular que ha durado más de una década" en medio de lo que parece ser un inminente fin a "décadas de guerra civil y violencia" y ocupa el segundo lugar en la lista.

3. Colombia es el mayor productor mundial de esmeraldas, seguido de Brasil.

(LUIS ACOSTA/AFP/Getty Images)

4. Colombia tiene la mayor diversidad de pájaros en el mundo. Según la organización Conservation Strategy, el país tiene cerca de 1.900 especies registradas, lo que equivale al 20% de las especies en el mundo.

5. Es el país en desarrollo que más ha avanzado en darle a la población un Internet accesible, según el índice Affordability Drivers Index de 2017.

6. Es el país con más días festivos al año. Según la firma Mercer, comparte esta posición con la India: ambos tienen 18 días festivos cada año.

(RAÚL ARBOLEDA/AFP/Getty Images)

7. Más especies de anfibios viven en Colombia que en cualquier otra parte del mundo, según el Museo de Historia Natural de EE.UU..

The Golden Frog, the most venomous frog in the world, is in danger of extinction. / AFP / RAUL ARBOLEDA (Photo credit should read RAUL ARBOLEDA/AFP/Getty Images)

(RAUL ARBOLEDA/AFP/Getty Images)

8. Es el único país de Sudamérica con costas en el Océano Pacífico y en el Mar Caribe.

9. Es hogar de un fósil de reptil marino único en el mundo, según el Servicio Geológico Colombiano, un plesiosaurio de 127 millones de años.

10. Un colombiano creó el primer marcapasos del mundo. En 1958, Jorge Reynolds desarrolló el dispositivo que actualmente ayuda a millones de personas en el mundo.

Ñapa (f. Añadidura)

No podríamos decir que los colombianos hacen las mejores arepas del mundo porque los venezolanos pondrían el grito en el cielo. Pero sí podemos decir que los colombianos hacen la mejor arepa de choclo con chorizo. Pueden preguntarle al alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.

Gracias por la comida deliciosa para celebrar la Independencia de Colombia, @ArepaLady. ¡Qué buen chócolo con chorizo y jugo de maracuyá! pic.twitter.com/mHSi1mfsgu

— Bill de Blasio (@NYCMayor) July 20, 2017

Nota del editor: este texto fue originalmente publicado en 2017.